NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊

勇士球星柯瑞(左)19日寫下單場零進球的新紀錄。(美聯社)

近期勝少敗多的勇士 ，今天作客灰熊主場卻遭遇慘敗，在主控柯瑞 （Stephen Curry）全場7次出手全都落空，僅靠著罰球拿下2分，創下生涯首度單場出賽15分鐘以上卻0進球紀錄，勇士終場也以93：144慘敗給灰熊。

勇士近期狀態不佳，在過去10場比賽吞下8敗後，今天作客灰熊主場更是創下「隊史慘案」，勇士今天在團隊攻守崩盤的情況下，首節僅拿下15分，上半場也僅有38分進帳，但卻讓灰熊拿下69分。

儘管易籃後，灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）在第三節時因為上籃後重摔在地提前退場，但灰熊的進攻火力卻絲毫不減，單節再度猛轟40分，將領先優勢擴大到50分以上，也讓勇士早早就棄械投降，最終灰熊也以51分差距贏球。

勇士今天在早早就被對手拉開差距的情況下，先發5人都打不到25分鐘就退場，其中僅有維金斯（Andrew Wiggins）拿下19分得分上雙，包括柯瑞僅靠罰球拿下2分，格林（Draymond Green）更是一分未得，僅留下1抄截、4失誤、4次犯規數據，新加入的施羅德（Dennis Schroder）也僅有12投2中拿下5分。

而輸掉51分也創下柯瑞加入勇士以來的最大敗分差，至於個人也創下生涯首度的出賽至少15分鐘，但卻0進球的紀錄，他與格林的「正副值」也都低於「－40」，是聯盟本季至今第3、4位達成此難堪紀錄的球員。

至於大比分領先的灰熊則是人人有球打，團隊6人得分來到雙位數，其中替補上陣的艾爾達瑪（Santi Aldama）攻下21分、14籃板，拉維亞（Jake LaRavia）也有19分。