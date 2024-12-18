NBA／剛拿完冠軍再簽「終身合約」里拉德成現役第4人

里拉德和運動品牌續約，且是一只終身合約。(美聯社)

剛率公鹿隊奪下NBA 盃冠軍的明星後衛里拉德（Damian Lillard），除了可獲得NBA盃超過50萬美金的獎金，18日還傳出另個好消息，他同意和運動品牌續約，且是一只終身合約。

ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，里拉德和運動品牌Adidas續簽下終身合約，成為現役NBA球員有終身球鞋贊助合約的第4人，加入湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）、太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）和勇士 隊看板人物柯瑞 （Stephen Curry）行列。

詹姆斯和杜蘭特屬於NIKE，柯瑞是Under Armour招牌球星，他的終身合約包括自己的品牌「Curry Brand」。

里拉德2012年選秀會第一輪第6順位被拓荒者隊挑中，當年就和Adidas簽約，且在2014年簽下價值達1億美金的的10年合約，並有自己的簽約鞋款「Adidas Dame」。

根據查拉尼亞報導，里拉德這份10年合約將在今年休季期間到期，今年除了迎接NBA生涯第一冠還完成續約，下一步就是和公鹿挑戰2021年後的再一冠。

里拉德上季離開拓荒者加入公鹿，本季場均成績是25.7分、4.5籃板和7.5助攻。