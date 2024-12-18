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NBA／雷納德參與五對五對抗 復出日快艇教頭不說死

記者曾思儒／即時報導
雷納德。(美聯社)
雷納德。(美聯社)

快艇隊當家球星雷納德（Kawhi Leonard）回歸倒數計時？他今天首度參加球隊對抗性訓練，但教練泰隆魯（Tyronn Lue）仍說，目前仍沒雷納德復出的時間表，他將首度隨隊進行客場之旅，前往達拉斯和曼非斯，但不會在這幾場比賽登場。

快艇明天和獨行俠展開2連戰，接續轉往曼非斯出戰灰熊隊，台灣時間28日回到主場迎戰勇士隊。泰隆魯表示，球隊在客場之旅的期間會進行訓練，本季首度隨隊進行客場之旅的雷納德會參與訓練，並和球隊醫療團隊持續復健，「我們今天訓練，他有做5對5碰撞，所以很高興看到他做這些，結果也很好。」

泰隆魯表示，雷納德會持續進行訓練，球隊也會每天確認他的狀況，但客場3戰都不會上陣。

雷納德前一次隨隊旅行已經是9月底赴夏威夷的訓練營，例行賽首度隨隊，泰隆魯強調是回歸的歷程之一，球團想看雷納德客場的狀態，雷納德也可以隨隊進行很多復健。

過去幾周雷納德已增加訓練強度，不過他前一度出賽已是4月底和獨行俠的季後賽第一輪第4戰。

泰隆魯透露，雷納德復出許多努力，今天進行五對五訓練是長足進展，雷納德的感覺也很不錯，「就像我所說，我們必須持續進行現在正在做的事。」他提到球團有很好的醫療團隊，雷納德也很投入訓練，現在就是在這基礎上持續進步。

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