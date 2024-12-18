NBA／字母哥超級大三元領軍 公鹿輕取雷霆奪NBA盃冠軍

「希臘怪物」安戴托昆波（中）奪超級大三元，率公鹿隊奪下NBA盃冠軍。 (截圖自NBA官方X)

NBA 盃冠軍賽17日登場，公鹿隊在「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）26分、19籃板、10助攻「大三元」發揮下，下半場甩開雷霆隊糾纏，終場以97：81奪下金盃，除完成今年賽事「全勝封王」，每位球員更可獲得超過51萬的高額獎金。

首節雷霆還以28：27領先，儘管上半場三分球17投僅1中，半場打完也僅以50：51落後。

下半場雷霆外線手感沒回溫，雖一度以7：0攻勢將兩位數差距追近到64：69，但安戴托昆波先完成「3分打」再兩罰俱中，還賞給卡盧索（Alex Caruso）麻辣鍋，加上崔蘭特（Gary Trent Jr.）追加外線，公鹿回敬節末一波8：0攻勢，帶著77：64領先進入決勝節。

崔蘭特第四節的第一次出手又飆進外線，洛培茲（Brook Lopez）也接連外線補刀，讓公鹿優勢擴大到86：66；雷霆亟欲追分，但第三節僅拿13分，第四節也只有17分進帳，無緣為西區球隊連2年留下金盃。

除安戴托昆波「大三元」外加3阻攻發揮，里拉德（Damian Lillard）也貢獻23分；亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖攻下全隊最高21分，但全場24投僅8中，團隊三分球32投更只命中5球，錯過捧冠機會。

NBA盃去年首度舉辦，名為季中錦標賽，今年更名，高額獎金仍是一大誘因，冠軍隊伍每一位球員可獲得51萬4971美元，安戴托昆波最後讀秒階段已經到板凳區和哥哥慶祝；雷霆奪下亞軍，每名球員獎金是砍半的20萬5988美元。