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NBA／給小球迷PS5聖誕禮物卻收回 黃蜂被罵道歉加碼送VIP體驗

記者曾思儒／即時報導
黃蜂隊吉祥物「Hugo」。 (路透)
黃蜂隊吉祥物「Hugo」。 (路透)

戰績在東區排後段班的黃蜂隊，差點又輸掉球迷的心，球團昨天主場活動送給小球迷聖誕禮物，但轉播中送出的PS5，拍完照卻被換成球衣，讓小球迷十分錯愕，也引發許多撻伐聲音，今天球團發布公告道歉，除了將歸還小球迷PS5，還「加碼」贈送未來賽事的VIP體驗，希望彌補錯誤。

黃蜂昨天主場出戰76人的場中活動，一名小球迷和穿上聖誕老人服飾的吉祥物「Hugo」一同到場中，小球迷朗讀完一封給聖誕老人，希望收到PS5的信後，一名啦啦隊拿著禮物袋到場中，裡面正是小球迷心心念念的PS5。

小球迷表情欣喜的接下禮物，但拍攝結束後，他的PS5卻被工作人員收走，取而代之的是一件球衣。

黃蜂的操作引發批評，有網友寫下「大家想看到一個小氣的球團嗎？」；也有報導寫到，啦啦隊和周圍人士對禮物「調包」感到困惑。在小球迷身旁的叔叔據悉有被告知小球迷無法保留PS5，但主角小球迷並不知曉。

遭受批評的黃蜂緊急滅火，球團公告表示，昨晚的短劇沒有達成預期效果，其中包括錯誤決策和糟糕的溝通，「簡而言之，我們搞砸了，我們道歉。我們已與這家人聯繫，承諾不僅要糾正錯誤，並且超越他們的期望。」黃蜂表示除會提供PS5給小球迷帶回家，之後的一場比賽還會提供VIP體驗，且強調球團目標是給每位進場球迷尊客般的體驗，展現對球迷支持的感激。

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