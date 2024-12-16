NBA／詹姆斯回歸、戴維斯轟40分 湖人斷灰熊4連勝

詹姆斯相隔8天再出賽攻下18分。（路透）

將過40歲生日的湖人 隊球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）缺陣2場後回歸，相隔8天再出賽的他攻下18分，加上戴維斯（Anthony Davis）40分、16籃板「雙10」數據發揮，頂著灰熊隊反撲，以116：110收下勝利。

詹姆斯因左腳痠痛本季首度缺陣，和拓荒者隊的比賽沒下場，下一場碰灰狼隊又因個人因素缺席，上一度出賽已是台灣時間12月7日；本季前23場比賽，他場均仍有23分、9.1助攻和8.0籃板，總教練瑞迪克（JJ Redick）透露有和征戰22季的當家球星討論，如何管理他的上場時間。

15日回歸，詹姆斯首節就有4投3中演出，加上戴維斯發揮，助湖人取得30：20領先，半場打完優勢擴大到64：46。

第三節5分46秒，戴維斯爭球時倒地還摸著肩膀，讓湖人喊出暫停，恢復比賽後戴維斯仍留在場上，但不到20秒後就在工作人員陪同下往休息室移動。戴維斯退場時，湖人還握有81：61領先，但肯納德（Luke Kennard）2記三分彈帶動灰熊攻勢，率灰熊打出16：5猛攻，三節打完將差距縮小到77：86。

戴維斯第四節回到場邊，開節不到3分鐘後上場，7分44秒還投進中距離，個人得分達30分外湖人領先也回到100：85；灰熊雖將比分再追到個位數，但4分12秒時表現最佳的傑克森（Jaren Jackson Jr.）還犯滿離場，讓灰熊失去進攻要角，最終以6分差終結近期4連勝。

戴維斯攻下全場最高的40分外帶16籃板，詹姆斯和里夫斯各有18分和19分，3人也是湖人唯三得分領位數的球員；灰熊以傑克森25分最佳，莫蘭特（Ja Morant）20分。