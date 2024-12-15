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NBA／唐西奇45分大三元 壓下柯瑞7記三分彈 獨行俠飆分秀退勇士

記者曾思儒／即時報導
唐西奇、柯瑞。(路透)
唐西奇、柯瑞。(路透)

獨行俠隊和勇士隊15日上演飆分秀，獨行俠第一節就灌進46分，當家球星唐西奇（Luka Doncic）更締造45分、11籃板、13助攻的「大三元」，加上湯普森（Klay Thompson）轉隊後的新高29分，聯手壓下勇士隊看板柯瑞（Stephen Curry）的7記三分彈，率獨行俠在紀錄夜以143：133踢館成功。

獨行俠首節團隊三分球13投8中，命中率超過6成1，唐西奇三分球3投2中攻下15分、3助攻，湯普森和替補的葛萊姆斯（Quentin Grimes）也貢獻2球。

勇士首節也有13投7中的外線表現，第二節持續追加，維金斯（Andrew Wiggins）投進團隊第17顆外線已追平隊史上半場最多三分球進球紀錄，格林（Draymond Green）追加底角外線更讓勇士改寫團隊紀錄。

上半場勇士三分球32投18中，命中率超過5成6，不過唐西奇前兩節就有28分、9助攻、8籃板的「準大三元」表現，率獨行俠握有81：74領先。

第三節勇士在柯瑞和庫明加接連投進外線下追到80：83，但前一季還效力勇士的湯普森連飆2記三分球在內獨拿8分，助獨行俠打出17：3攻勢，領先擴大到14分，不過勇士節末在柯瑞飆進外線、庫明加爆扣下回敬9：0小高潮，讓獨行俠三節打完領先縮小到114：107。

獨行俠決勝節在厄文（Kyrie Irving）、湯普森飆分下將差距再擴大到兩位數，湯普森更在柯瑞投進第7記三分彈後連續回敬2球，單場7記三分彈寫下加入獨行俠後最佳，不過華特斯（Lindy Waters III）和維金斯接連投進外線，讓勇士再追到133：138。

1分03秒，湯普森外線出手造成維金斯犯規，他3罰俱中為獨行俠再下保險分，最終獨行俠就以143：133帶走勝利。

唐西奇三節打完就寫下生涯第80次「大三元」，全場45分締造本季新高，湯普森三分球11投7中、拿29分也寫本季新高，加上厄文21分、8助攻發揮，「三巨頭」聯手踢館成功。

勇士以維金斯29分最佳，柯瑞三分球13投7中攻下26分、10助攻，板凳出發的格林外線9投5中貢獻21分、7籃板。勇士15日團隊投進27記三分球，獨行俠21球，兩隊外線命中率都達到5成，合計48顆三分線進球也改寫聯盟紀錄。

勇士 柯瑞 厄文

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