NBA／施羅德加入勇士 柯爾難掩興奮 曝處女秀在周四

後衛施羅德。（美聯社）

勇士 隊透過交易和籃網隊換來後衛施羅德（Dennis Schröder），總教練柯爾（Steve Kerr）15日出戰獨行俠隊前透露，施羅德將在周一抵達灣區 ，接續兩天加入球隊訓練，周四面對灰熊隊就是施羅德代表勇士的處女秀。

柯爾不諱言對施羅德加入的欣喜情緒，他說：「我很興奮，我今天告訴他，他在三個不同大陸都踢過我的屁股，如果你無法擊敗他們，就加入他們。」

勇士教頭提到的其中之一是去年世界盃，施羅德當時領軍德國 隊在4強賽擊敗美國，最終打下冠軍，施羅德獲選賽會MVP，而柯爾正是美國隊總教練。

施羅德被交易前的本季場均成績是18.4分、6.6助攻，勇士將梅爾頓（De'Anthony Melton）、年輕後衛比克曼（Reece Beekman）和3個二輪選秀權送給籃網，換來施羅德和一個二輪選秀權。

柯爾形容施羅德具有競爭性且角色多元，且有速度、防守好、善於抄截，在梅爾頓左膝十字韌帶手術賽季提前報銷後，相信施羅德能完美填補空缺，「我們需要的一切，感覺他都能提供。」