NBA／勇士、籃網達成交易 施羅德重返西區聯手柯瑞

籃網隊施羅德將被交易至勇士隊。(路透)

一直都傳出交易流言的勇士 ，如今終於出手。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，勇士與籃網達成協議，送出梅爾頓（De'Anthony Melton）外加三個二輪選秀權，換來施羅德（Dennis Schroder）和一個二輪籤。

先前就有媒體爆料勇士對於施羅德感興趣，加上梅爾頓因左膝十字韌帶手術賽季提前報銷，因此亟需尋找適合的替代人選，藉此增強後場戰力。另外據籃網記者透露，籃網還會從勇士獲得23歲的雙向合約球員比克曼（Reece Beekman）。

施羅德本季場均攻下18.4分6.6助攻3籃板1.1抄截，其中助攻為生涯最佳表現；除此之外，施羅德的外線也有明顯進步，本季場均三分球出手6.5次創生涯新高，外線命中率達38.7%。

勇士將會是施羅德生涯效力的第八支球隊，先前分別待過老鷹、雷霆、湖人、塞爾蒂克、火箭、暴龍、籃網，這個賽季是他合約最後一年，年薪為1300萬美元。

施羅德曾在2023年率領德國男籃勇奪世界盃冠軍，本身還獲選MVP；至於柯瑞 （Stephen Curry）則是在今年巴黎奧運 幫助美國隊完成五連霸，兩人的聯手勢必受到更多矚目。