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NBA／字母哥32分「準大三元」加關鍵火鍋 公鹿獵鷹闖NBA盃冠軍賽

記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波(右)繳出32分還有14籃板、9助攻、4阻攻的全能數據，助隊在NBA盃打出11勝1敗的亮眼成績。(美聯社)
安戴托昆波(右)繳出32分還有14籃板、9助攻、4阻攻的全能數據，助隊在NBA盃打出11勝1敗的亮眼成績。(美聯社)

NBA盃4強賽14日登場，率先進行的東區賽事，公鹿隊在「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）32分「準大三元」加上里拉德（Damian Lillard）25分發揮下，以110：102射下老鷹隊，搶下第一張NBA盃冠軍戰門票。

安戴托昆波除了32分還有14籃板、9助攻、4阻攻的全能數據，助隊在NBA盃打出11勝1敗的亮眼成績；公鹿唯一敗仗就是去年4強賽，當時敗給溜馬隊，今年終於搶下東區代表的資格，最終戰將對決火箭隊和雷霆隊的勝隊。

老鷹當家球星楊恩（Trae Young）也有35分、10助攻、7籃板，公鹿光是對他的犯規就有11次，創楊恩本季新高；楊恩也有在另兩場比賽遭犯規10次的紀錄，那兩場老鷹都是勝家，但14日劇本被公鹿改寫，安戴托昆波繳出15投10中的高命中率，最後2分35秒還封掉老鷹卡佩拉（Clint Capela）試圖的空中接力灌籃，讓公鹿仍維持5分領先。

楊恩接續進球雖讓老鷹追到3分差，但「希臘怪物」助攻給洛培茲（Brook Lopez）進球，里拉德讀秒階段也追加保險分，讓公鹿最終以8分差持續挺進。

里拉德14日也有7助攻和6籃板，搭配洛培茲16分，合力拿下勝利；老鷹只靠楊恩撐場，強森（Jalen Johnson）和杭特（De'Andre Hunter）的15分已是全隊次高。

老鷹當家球星楊恩（右）35分、10助攻、7籃板。(歐新社)
老鷹當家球星楊恩（右）35分、10助攻、7籃板。(歐新社)

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