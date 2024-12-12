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NBA／1分險勝勇士 火箭搭上NBA盃4強末班車

記者劉肇育／綜合報導
火箭對勇士，森根(左)拿下26分。(美聯社)
火箭對勇士，森根(左)拿下26分。(美聯社)

NBA盃8強賽最後一戰，火箭隊11日在主場與勇士隊一路拉鋸，儘管在比賽最後3分鐘還一度處於6分落後，但火箭在連得5分後，勇士庫明加（Jonathan Kuminga）還在爭球時將格林（Jalen Green）送上罰球線，最終火箭就靠著格林兩罰俱中，以91：90險勝勇士，搶下前往拉斯維加斯4強賽的機票。 

NBA盃4強前3張門票在由公鹿、老鷹、雷霆隊搶下後，最後一張則由勇士與火箭進行爭奪，上半場勇士卻出現失誤連連的狀況，導致進攻端遲遲無法找到節奏，讓火箭在第二節一度打出一波20：8的攻勢，取得高達14分領先優勢。

不過柯瑞在第二節後段回到場上後，領軍打出一波11：2的反擊，將比分差距再縮小到5分，上半場打完火箭以44：37領先，柯瑞、庫明加皆拿下10分，火箭則以森根14分、8籃板表現最佳，兩隊上半場三分球手感不佳，勇士22投中4、火箭更是14投僅中1。

易籃後雙方逐漸找回外線手感，尤其是勇士在第三節後段靠著希爾德（Buddy Hield）與華特斯（Lindy Waters III）連續4顆三分球命中，成功逆轉戰局，三節打完反倒取得1分領先。

第四節火箭展開反撲，卻屢屢在防守端遭到勇士格林擋下攻勢，讓勇士在比賽最後3分鐘還保有6分領先，但火箭范佛利特先是在最後1分15秒投進三分球，加上森根（Alperen Sengun）倒數27秒進球，火箭追到僅剩1分差距。

比賽最後12秒柯瑞三分線外出手不進後，雙方為了爭搶籃板球在地板上激烈碰撞，最終庫明加吞下犯規將火箭格林（Jalen Green）送上罰球線，在兩罰俱中後，火箭也於比賽最後3.5秒反倒取得1分領先，反觀勇士最後一擊波傑姆斯基（Brandin Podziemski）倉皇出手未能碰框，火箭就以1分差距險勝，晉級到NBA盃4強賽，並將與雷霆爭奪冠軍賽門票。

火箭11日以森根拿下26分、11籃板、5助攻、3抄截表現最佳，投進關鍵罰球的格林則有12分演出，至於勇士以庫明加20分、7籃板最佳，柯瑞19分、5助攻，但勇士在比賽最後3分鐘一分未得，也成為遭到逆轉的關鍵。

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