NBA／戴維斯30分11籃板、八村壘23分 湖人宰拓荒者止敗

戴維斯（右）8日繳出30分、11籃板。（路透）

MLB洛杉磯 道奇日籍球星大谷翔平 與妻子田中真美子8日現身美國職籃NBA洛杉磯湖人 主場觀戰，並獲贈特製球衣，而湖人終場以107：98擊敗波特蘭拓荒者，終止3連敗。

即將在年底滿40歲的詹姆斯（LeBron James） 之前就希望能打滿例行賽82場，在打完前23場比賽後，8日因左腳痠痛休兵，也確定整季全勤的想法無法付諸實現。

不過，詹姆斯雖無法出賽，湖人8日在社群平台X分享場邊貴客大谷夫婦到訪主場觀戰的合照，而球團也送上特製球衣，大谷翔平收到17號球衣，至於前日本女籃國手的田中真美子則是選擇國家隊時曾穿過的12號球衣。

湖人近況低迷，過去9場比賽僅拿下2勝，8日靠著戴維斯（Anthony Davis）繳出30分、11籃板，替補出發的羅素（D'Angelo Russell）貢獻28分、14助攻，聯手力退拓荒者，幫助球隊擺脫3連敗。

日籍球員八村壘此役斬獲本季新高23分，談到大谷翔平到場觀戰，八村壘透露，因此受到激勵，想贏下這場比賽。

湖人8日面對拓荒者，首節只能靠著戴維斯（Anthony Davis）單節獨攬14分苦撐，湖人以22：28落後，而八村壘次節帶領湖人打出追分氣勢，半場結束以59：45超前。

拓荒者第3節緊追在後，將差距縮小至3分差，決勝節羅素、八村壘、戴維斯接力飆進三分球，擋下對手反撲，在主場收下勝利。