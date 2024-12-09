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NBA／保羅12099個助攻數 超越基德 躍居史上第2

記者曾思儒／即時報導
保羅助攻數超越基德，排上史上第2位。(路透)
保羅助攻數超越基德，排上史上第2位。(路透)

2005年進入NBA時，馬刺隊現任後場指揮官保羅（Chris Paul）菜鳥球季在爵士隊看到一段話，上頭寫著「史塔克頓（John Stockton），史上抄截和助攻王領先者」，當時他就動了想追趕上的念頭，如今離目標又更近一步，今天他助攻數已經超越基德（Jason Kidd），排上史上第2位，下一步就是朝史塔克頓邁進。

保羅賽前和基德的12091次助攻只差2次，上半場他第3個助攻給溫班亞瑪（Victor Wembanyama）時就達成助攻榜史上第二的新里程，最終全場傳出10助攻，馬刺也以121：116擊敗鵜鶘隊，紀錄夜雙喜臨門。

保羅助攻數正式超越基德。(路透)
保羅助攻數正式超越基德。(路透)

「這是不可思議的成就，能夠近距離目睹這些是我的榮幸。」馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）提到，NBA是全球最好球員的聚集地，保羅在聯盟征戰如此久，且創造許多傑出成績，「這十分特別。」

保羅締造紀錄後，馬刺特別在6分46秒喊出暫停，比賽也稍微中斷，播放出一段影片向保羅致敬；根據統計，保羅目前累積的12099個助攻中，共有173位不同球員成受益者，不過他距離領先者的史塔克頓還有3707次。

保羅助攻數超越基德，排上史上第2位，下一步就是朝史塔克頓邁進。(路透)
保羅助攻數超越基德，排上史上第2位，下一步就是朝史塔克頓邁進。(路透)

雖要成為史上助攻王幾乎是不可能的任務，保羅隊友仍給這位老將滿滿讚美，夏帕尼（Julian Champagnie）說：「他很有韌性，我認為這就是他的形容詞。」

鵜鶘總教練格林（Willie Green）和保羅曾在黃蜂隊當隊友1年，兩人也曾在快艇隊共事，儘管是對手，他仍讚保羅完成不可思議的成就，「他的大腦仍在運轉，能夠幫助年輕球員，他也能和年輕球員一起訓練，自從他到那裡，你可以看到這支球隊的成長。」

馬刺 NBA 快艇

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