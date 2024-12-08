NBA／約柯奇超狂 2場合拿104分 演出48分飆分秀射鷹

金塊隊當家球星約柯奇再度展現連霸年度MVP的身手。(路透)

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）再度展現連霸年度MVP的身手，7日先狂轟生涯新高56分，8日面對老鷹隊再狂砍48分外帶14籃板，率隊寫下141：111大勝，一甩敗給「爐主」巫師隊的陰霾，約柯奇也再一次締造特別紀錄。

約柯奇7日繳出56分、16籃板、8助攻成績單，8日光上半場就有25分、9籃板、4助攻，包括第二節最後0.2秒投進40呎的大號外線；三節打完他得分已經突破40大關，最終繳出48分、14籃板、8助攻、3抄截的全能數據，成為NBA 史上僅有的第5次全能演出。

前4次紀錄中，約柯奇2022年也曾包辦一次，現任隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook）2015年和17年各締造一次，「大鳥」柏德（Larry Bird）1992年也曾完成。

金塊後場大將穆雷（Jamal Murray）持續缺陣，老鷹也缺少強森（Jalen Johnson）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic），但兩隊打出不同的上半場表現，金塊開賽就打出15：8攻勢，首節打完領先已達38：23；第一節外線8投0中的老鷹第二節持續低迷，半場打完落後已達48：71，下半場也沒能擋下約柯奇，最終以30分差距終止6連勝。