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NBA／灰狼愛德華外線進步了 柯瑞：他曾請教我、但我不想說太多

體育新聞組／綜合報導
愛德華(右)和柯瑞在今夏一同贏得奧運金牌。(路透資料照片)
愛德華(右)和柯瑞在今夏一同贏得奧運金牌。(路透資料照片)

灰狼6日在客場以17分之差大勝勇士，收下近期的4連勝，當家球星愛德華（Anthony Edwards）全場18投11中包含4記三分球，攻下30分9助攻4籃板，生涯累積40次單場至少30分5助攻的表現，追平賈奈特（Kevin Garnett）所保持的隊史紀錄。

不僅如此，現年23歲又124天的愛德華，其生涯總得分也突破7500分大關，成為詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）之後，史上第3年輕達此里程碑的球員。

這場比賽過後，柯瑞（Stephen Curry）也談到愛德華近期曾打電話向他請益有關投籃的問題。「這像是一種兄弟情誼，特別是今年夏天我們曾經共處過一段時間。但我不想讓他知道太多。」柯瑞笑著說。

柯瑞表示，「不過我還是會分享一些職業生涯中累積的智慧，顯然他今年已經找到了節奏，進一步拓展他的射程和打法。比起剛進聯盟的時候，他已經進化很多。我喜歡別人會向我請教這些問題，我也能從中學習到一些東西，這是很棒的體驗。」

本季愛德華三分線外場均出手次數大幅提升到10.5次，每場命中4.5球；在數量提升的同時，他的三分命中率也達到42.2%，同樣寫下生涯新高。

柯瑞 勇士

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