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NBA／詹姆斯父子連線球衣10萬售出 低於行情有原因

記者劉肇育／即時報導
詹姆斯(左)與大兒子布朗尼(右)在今年NBA開幕戰中完成聯盟史上首次的父子連線，該場比賽的球衣以10萬2000美元價格拍賣售出。(美聯社)
詹姆斯(左)與大兒子布朗尼(右)在今年NBA開幕戰中完成聯盟史上首次的父子連線，該場比賽的球衣以10萬2000美元價格拍賣售出。(美聯社)

詹姆斯（LeBron James）與大兒子布朗尼（Bronny James）在今年NBA開幕戰中完成聯盟史上首次的父子連線，而兩人在該場比賽的球衣也在近日以10萬2000美元價格拍賣售出，儘管這場比賽對於詹姆斯父子和聯盟來說意義非凡，但最終售價卻被認為遠低於外界預期。

詹姆斯與布朗尼今年在賽季開幕戰上演聯盟史上首次的父子連線，該場比賽也因為這個話題引發外界關注，甚至大聯盟史上首對父子同場出賽的葛瑞菲父子也到場見證歷史性的一刻。

而詹姆斯與布朗尼在該場比賽穿著的球衣近日也在蘇富比拍賣行以10萬2000美元的價格售出，不過相對於首次父子連線在NBA歷史上的重大意義，這樣的價格卻被認為遠低於預期。

甚至放在詹姆斯的個人收藏品拍賣中這也是相當低的價格，其中同樣由蘇富比拍賣的詹姆斯上季季中錦標賽4強賽球衣，最終就標出了12萬美元的價格，就連布朗尼在夏季聯賽首秀的球衣都賣出3萬8400美元。

對於這次父子連線實穿球衣價格不如預期，美國媒體也做出幾點分析，包括這次拍賣的父子連線球衣特別註明為該場比賽下半場時所穿著，不過布朗尼與詹姆斯的連線發生在第二節時，且下半場布朗尼就未再登場，也說明布朗尼可能在中場休息時曾換過球衣，拍賣的並非兩人一同在場上時實著戰袍。

此外，布朗尼在父子連線的話題過後，本季表現並未激起太多火花，至今也只代表湖人出賽4場、出賽13分鐘，近期在發展聯盟更因為後腳跟受傷未再登場，以一名新秀角度並不突出，加上NBA近來與蘇富比進行合作，將會有更多詹姆斯比賽球衣投入的拍賣市場，也在一定程度上影響行情。

拍賣 NBA 湖人

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