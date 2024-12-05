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NBA／老鷹再當「東區強隊殺手」斬公鹿近期7連勝

體育新聞組／綜合報導
老鷹楊恩得到17分7助攻。(美聯社)
老鷹楊恩得到17分7助攻。(美聯社)

公鹿隊近期打出7連勝，但老鷹隊4日再度擦亮「東區強隊殺手」招牌，以119：104大勝公鹿，拉出一波5連勝，暫居東區第6。

公鹿首節前段取得雙位數領先，但老鷹打出23：8兇猛攻勢扭轉戰局。第二節老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）獨拿13分，幫助老鷹半場打完以70：59領先。

第三節老鷹一度領先達20分，但公鹿以12：0攻勢讓戰況再度緊張。不過老鷹末節展現強悍防守，使公鹿單節16投4中，只得17分，終場老鷹以15分之差贏球。

老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）全場得到23分13籃板，楊恩（Trae Young）三分球9投0中，但得到17分7助攻，杭特（De'Andre Hunter）砍進20分，波格丹諾維奇有15分5助攻5抄截。

公鹿部分，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）罰球26投僅15中，砍進31分11籃板，里拉德（Damian Lillard）拿下25分。

老鷹隊今年季初曾被聯盟爐主巫師隊雙殺，但今年贏下東區霸主騎士隊2場、塞爾蒂克隊1場及尼克隊1場，如今7連勝的公鹿也贏下，老鷹堪成劫富濟貧的東區強隊殺手。

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