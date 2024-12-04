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NBA／杜蘭特歸隊4場又扭傷 將休1至2周太陽拉警報

記者劉肇育／即時報導
杜蘭特昨天出賽扭傷左腳踝退場，太陽球團今天宣布他將再缺席一至兩周賽事。(美聯社)
杜蘭特昨天出賽扭傷左腳踝退場，太陽球團今天宣布他將再缺席一至兩周賽事。(美聯社)

太陽明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在昨天與馬刺之戰，於上半場再度扭傷左腳踝退場，太陽球團今天宣布他將再缺席一至兩周賽事，對於近期在杜蘭特歸隊後好不容易打出3勝1敗反彈的太陽，無疑又是一大打擊。

太陽今年開季在杜蘭特繳出年度MVP等級的數據下，排名一度升上西區前段班，不過隨著他與比爾（Bradley Beal）在11月初相繼進入傷兵名單，太陽卻在7場比賽中輸掉6場。

不過杜蘭特與比爾在日前與湖人之戰歸隊後，隨即就幫助太陽止敗，甚至在過去4場比賽拿下3勝，包括了昨天與馬刺之戰，上半場杜蘭特出賽16分鐘就拿下13分，但他也在第二節不慎扭傷退場，並在今天確定將休息1至2周。

根據統計數據，本季太陽在杜蘭特出賽的13場比賽中拿下了11勝，他平均能貢獻25.8分、6.7籃板、3.1助攻，命中率5成36與三分球命中率4成49，都是高水準。

談到杜蘭特將再度因傷缺陣，太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「這就是這個聯盟的一部分，我們跟聯盟中其他球隊一樣，都不得不處理陣容上進進出出的問題，不論是誰保持健康或因此取得更多上場時間，希望我們能夠從中學到如何讓每一個人都有好的發揮方式，至於杜蘭特我們會繼續觀察他的狀況，畢竟比賽依舊要繼續進行。」

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