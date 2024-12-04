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NBA／亞歷山大、泰托姆獲11月最佳球員 溫班亞瑪最佳防守

體育新聞組／綜合報導
雷霆亞歷山大和塞爾蒂克泰托姆獲選單月最佳球員。(取材自X平台)
雷霆亞歷山大和塞爾蒂克泰托姆獲選單月最佳球員。(取材自X平台)

NBA官方公布10月合併11月東西區最佳球員，由塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別獲選。

亞歷山大這2個月帶領雷霆打出15勝4敗，西區第1戰績，場均能得到29.5分5.3籃板6.6助攻，這是他生涯第2度獲得單月最佳球員。

巴黎奧運不受重用的泰托姆化悲憤為力量，開季前2個月率塞爾蒂克打出16勝3敗，東區第2戰績，場均能攻下28.7分8.5籃板5.8助攻，成為MVP競爭者。這是他生涯第5度獲選單月最佳球員，隊史排名第2，僅次「大鳥」柏德（Larry Bird）的7次。

NBA今年新增單月最佳防守球員，西區由馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下，他場均賞出3.56次阻攻領先群雄，占馬刺全隊45.9%，另外還有1.31抄截，幫助馬刺團隊防守效率排名聯盟第8。

東區則由老鷹隊丹尼爾斯（Dyson Daniels）奪下，他場均3.0次抄截，是1988年「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）以來，首位賽季前19場至少57次抄截和18次阻攻的球員。11月 8日到11月15日期間，丹尼爾斯連4場至少6抄截，這是自1973-74賽季以來第2長紀錄。

最佳新秀部分，西區由選秀第39順位的灰熊隊前鋒威爾斯（Jaylen Wells）獲選，他場均12.2分3.3籃板1.9助攻，投籃命中率45.4%，三分球命中率39.4%。

東區則由選秀第16順位的76人後衛麥肯（Jared McCain）奪下，他場均16.0分2.6助攻，在11月13日對騎士隊攻下生涯最高的34分。他是2018年3月西蒙斯後，隊史首位得到這項獎座的球員，前15場比賽投進38顆三分球，超越1996年「戰神」艾佛森（Allen Iverson）締造的36顆隊史紀錄。

最佳教練方面，西區由帶領火箭隊拿下14勝6敗的尤多卡（Ime Udoka）獲獎，東區則是本季接下騎士主帥，就帶隊打出17勝3敗東區第1的亞特金森（Kenny Atkinson）。

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