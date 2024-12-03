我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

NBA／普里查德成綠衫軍驚奇 布朗：我只需在底角休息

記者劉肇育／即時報導
布朗(左)2日攻下29分。（美聯社）
布朗(左)2日攻下29分。（美聯社）

塞爾蒂克隊替補後衛普里查德（Payton Pritchard）今年開季狀況火熱，尤其在近四場比賽繳出一張平均24.5分、投進5.3顆三分球的亮眼成績單，成為塞爾蒂克本季最重要的板凳戰力，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）就表示，普里查德一直很努力，尤其在苦撐過充滿不確定的新秀合約期後，證明了自己的實力。

普里查德在2020年NBA選秀會於首輪第26順位被塞爾蒂克選入，不過隨著塞爾蒂克傷兵陸續歸隊，陣容變得更加穩定，反而讓普里查德的上場時間出現比新秀賽季下滑的狀況，甚至一度傳出希望球隊將他交易出去。

但在去年10月塞爾蒂克仍是與普里查德達成4年3000萬美元的續約，上場時間也逐漸回升，到了本賽季他更是打出年度最佳第六人的氣勢，讓塞爾蒂克這張合約變得相對「超值」。

談到普里查德本季的精彩表現，塞爾蒂克總教練馬祖拉說：「對於年輕球員來說最困難的就是挺過新秀合約，因為這中間會有很多不確定性，他在新秀賽季獲得了一些機會，然後華克（Kemba Walker）就回來了，這讓他失去了一些機會，這也是他過去幾年的寫照，每一年都有一些人卡在他前面，但他始終很努力，並等到了屬於他的機會。」

普里查德在過去4場比賽以替補身份得分都上看20分，在塞爾蒂克隊史僅次於柏德（Larry Bird）與麥克海爾（Kevin McHale）的5場和8場，2日攻下29分的布朗（Jaylen Brown）說：「他贏得了球隊的尊敬，當他狀況火熱時，我的工作就是待在底角休息，然後看他接管比賽，他今天複製了我的腳步，因為他穿了我的簽名球鞋。」

NBA

上一則

MLB／聯盟考慮增設「黃金打者」制 弗里曼想看大谷狂打但反對

延伸閱讀

NBA／近4戰轟21顆三分球 普里查德助綠衫軍滅熱火

NBA／近4戰轟21顆三分球 普里查德助綠衫軍滅熱火
若川普過度擴權 新任華州長：準備應對

若川普過度擴權 新任華州長：準備應對
NBA／普里查德末節19分退公牛 綠衫軍收7連勝緊追騎士

NBA／普里查德末節19分退公牛 綠衫軍收7連勝緊追騎士
場邊人語／主場作戰 布朗獲讚

場邊人語／主場作戰 布朗獲讚

熱門新聞

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）

網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃

2024-11-30 20:10
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。（取材X平台）

棒球／德州高中生轟544英尺全壘打 比大聯盟史上紀錄還遠

2024-11-28 00:10
太陽隊今天傳出杜蘭特將在明天的NBA盃出戰湖人隊的比賽歸隊的消息。(美聯社)

NBA／太陽5連敗後雙星救火 杜蘭特、比爾回歸出戰湖人

2024-11-25 22:05
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。(特派記者許正宏／東京攝影)

MLB專欄作家看中華隊完封日本奪冠：或為國際棒球賽史上最大冷門

2024-11-25 07:20
奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣代表團25日晚間返台，副總統蕭美琴（左2）到桃園機場接機，合影時與牛棚教練王建民（左）、總教練曾豪駒（左3起）、隊長陳傑憲、投手教練林岳平一同在胸前比劃一個框；陳傑憲解釋這個手勢是想告訴大家，「我們是來自台灣的選手」。中央社

12強奪冠 陳傑憲解密開轟手勢：我們來自台灣

2024-11-25 10:35
中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／攝影)

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

2024-11-24 16:19

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業