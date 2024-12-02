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NBA／ 詹姆斯生涯1.5萬顆進球紀錄達成 自嘲三分球都投不進

中央社／台北2日電
詹姆斯全場貢獻27分，再度展現球星價值。(路透)
詹姆斯全場貢獻27分，再度展現球星價值。(路透)

NBA爵士12月1日在主場迎戰湖人，原本後衛塞克斯頓（Collin Sexton）有機會在終場前2秒完成準絕殺，卻被總教練哈迪（Will Hardy）臨時喊的暫停毀掉，終場爵士以104：105落敗；詹姆斯（LeBron James）則達成投進1.5萬球里程碑。

湖人在終場前5分半鐘還握有9分領先，不過隨後被猶他爵士追上差距，終場前41秒，詹姆斯的拋投幫助球隊取得3分領先，但凱斯勒（Walker Kessler）10秒後又迅速回敬2分。

終場前11秒，詹姆斯三分線外出手不中，凱斯勒抓下籃板後交給後衛塞克斯頓，接著一路運到前場上籃得手，只不過在他上籃前，爵士總教練哈迪已衝到場中喊暫停，等於塞克斯頓得分不算。

爵士暫停過後剩下2秒，最後一擊的三分出手也沒能命中，只得以1分之差吞敗。

哈迪賽後接受媒體KSL訪問時坦言，「當塞克斯頓開始後撤運球的時候我就喊暫停，但現場真的太吵，我一開始沒打算只留下2.1秒做最後一擊。」

哈迪無奈地說：「如果沒有暫停讓比賽繼續走下去的話，結果會怎樣大家都不知道，但我賽後跟塞克斯頓說，確實搶走了你的成就。」

不過賽後湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）則提到，「如果哨音沒響（暫停），我一定會把那個上籃給搧掉。」

12月底就要滿40歲的詹姆斯，連同12月1日三分球9投0中，過去5場比賽三分球26投僅3中，命中率低到11%。不過12月1日全場攻下27分、14助攻的詹姆斯，仍舊完成生涯投進1萬5000球的紀錄，在聯盟史上僅次於賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的1萬5837球。

詹姆斯賽後仍自信表示，「雖然我三分球都投不進，但仍可以靠著別的方式影響比賽。」

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