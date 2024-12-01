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NBA／關鍵時刻詹姆斯又當救世主 湖人1分差驚險退爵士

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯1日再展現球星價值，面對爵士隊他第四節攻下10分，包括最後41秒的關鍵進球，率紫金軍團驚險以105：104帶走勝利。(路透)
詹姆斯1日再展現球星價值，面對爵士隊他第四節攻下10分，包括最後41秒的關鍵進球，率紫金軍團驚險以105：104帶走勝利。(路透)

月底將滿40歲的湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）1日再展現球星價值，面對爵士隊他第四節攻下10分，包括最後41秒的關鍵進球，再和戴維斯（Anthony Davis）一起守下爵士有機會的「絕殺」球，率紫金軍團驚險以105：104帶走勝利。

前一場敗給雷霆的湖人，1日在詹姆斯和戴維斯雙星領軍下，前三節和爵士緊咬比數；戴維斯三節打完就有31分、10籃板，詹姆斯也有17分、12助攻，率湖人三節打完握有86：81領先。

第四節塞克斯頓（Collin Sexton）的接連進球讓爵士咬住比分在90：94，但詹姆斯先切入拉竿取分，接續快攻再灌進2分，湖人領先再拉開到99：90；爵士暫停後努力追分，喬治（Keyonte George）「3分打」後縮小差距到102：103，詹姆斯最後41秒再進球回應，湖人回到3分領先。

爵士凱斯勒（Walker Kessler）搶下進攻後禁區得手，比分回到1分差，詹姆斯外線失手讓爵士有最後一擊機會；爵士最後2.1秒喊出暫停，但有機會的「絕殺」機會塞克斯頓遭湖人3人防守，出手遭干擾下讓湖人驚險以1分差帶走勝利。

第四節攻下10分的詹姆斯全場貢獻27分、14籃板，搭配戴維斯33分、11籃板和八村壘13分挹注，客場4連戰有好的起步；爵士先發得分都達兩位數，馬卡南（Lauri Markkanen）和塞克斯頓各拿下22分和21分最佳。

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