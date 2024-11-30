NBA／黃蜂得分王小鮑爾腿傷休2周 不敵老鷹吞5連敗

小鮑爾因左小腿拉傷成傷兵。(美聯社)

目前高居聯盟得分榜第2位的黃蜂隊球星小鮑爾 （LaMelo Ball），因左小腿拉傷成傷兵，球團11月30日宣布陣中「得分王」至少要休息2周，主將缺陣下的黃蜂碰老鷹隊雖在最後36秒追平比數，但最後關頭卻出現關鍵失誤，讓老鷹107：104帶走勝利，也賞給黃蜂5連敗。

小鮑爾是28日碰熱火隊的第四節受傷，前一場球隊輸尼克隊吞下4連敗時就沒上陣，球團宣布，小鮑爾至少要休息兩周再進行評估。

最近4場出賽，小鮑爾場均表現是驚人的40.3分，包括上周出戰公鹿隊狂轟生涯新高50分，目前場均31.1分高居聯盟得分榜第2，僅次於公鹿「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的32.4分，兩人也是唯二場均得分超過30分的球員。

小鮑爾場均還有6.9助攻和5.4籃板，不過他生涯傷病史不少，上季因右腳踝痠痛且進行手術只出賽22場，2022到23賽季也受限腳踝問題只打了36場比賽，加上本季，近3個賽季加總也只有76場出賽。

黃蜂傷兵不少，前鋒G・威廉斯（Grant Williams）上周十字韌帶撕裂、中鋒M・威廉斯（Mark Williams）腳拉傷、理查茲（Nick Richards）肋骨骨折，布里吉斯（Miles Bridges）也因右膝挫傷藥缺席兩周，球隊雖和老鷹一路緊咬比分，讀秒階段還將比數99：99追平，但出現關鍵失誤，儘管米勒（Brandon Miller）最後13秒飆進底角外線追到1分差，最終仍以104：107吞下5連敗。