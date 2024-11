NBA／楊恩22助攻生涯新高 老鷹破騎士主場「不敗金身」

本季只有一敗的騎士隊在主場迎戰老鷹隊,沒想到老鷹下半場進攻大爆發,以135:124爆冷贏球,賞騎士本季第2敗,終結主場10連勝。老鷹本季贏過塞爾蒂克和騎士,堪稱強隊殺手。

老鷹賽前戰績只有7勝11敗;騎士則在主場沒輸過。騎士開局一度取得19分領先,但老鷹打出16:2攻勢反撲,首節打完戰成平手。第二節戰況激烈,騎士靠莫布里(Evan Mobley)和米契爾(Donovan Mitchell)本節尾聲接連拿分,帶著3分領先結束上半場。

第三節老鷹在狀元里薩赫(Zaccharie Risacher)獨得13分帶領下,三節打完反而領先3分。末節騎士陷入得分荒,4分多鐘只靠罰球得分,老鷹趁勝打出15:1攻勢,隨後穩扎穩打收下勝利。

老鷹少主楊恩(Trae Young)全場得到20分,傳出生涯新高的22助攻。前鋒強森(Jalen Johnson)砍進22分9籃板7助攻,杭特(De'Andre Hunter)板凳出發攻下26分。

騎士方面,米契爾拿下30分7助攻,莫布里有22分12籃板,中鋒艾倫(Jarrett Allen)貢獻17分10籃板。

The all-22 from QB Trae 🏀



He tallies a new career high with 22 AST and becomes the first player in Hawks history to have multiple games of 20+ AST! pic.twitter.com/o33fBG5Ck1