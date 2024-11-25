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NBA／單節12顆三分球 綠衫軍用煙火秀迎回波爾辛吉斯

記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克隊25日與快艇隊之戰迎回明星前鋒波爾辛吉斯(右)。（路透）
塞爾蒂克隊25日與快艇隊之戰迎回明星前鋒波爾辛吉斯(右)。（路透）

塞爾蒂克隊25日與快艇隊之戰迎回明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），儘管他先發上陣僅打23分鐘，但就有16分、6籃板進帳，且塞爾蒂克25日全場猛轟22顆三分球，其中12顆集中在第二節，追平聯盟單節三分球命中紀錄，最終塞爾蒂克也以126：94大勝快艇，收下6連勝。

在6月下旬進行腿部手術的波爾辛吉斯，本季還不曾代表塞爾蒂克出賽，不過過去幾周他也在發展聯盟重新尋找比賽狀態，並在25日與快艇之戰完成復出秀。

賽前塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在談到波爾辛吉斯的狀態時說 ：「他很努力在工作上，狀態也很好，我們會讓他保持健康並打出成功的賽季。」

25日塞爾蒂克隊友也用三分球「煙火秀」歡迎波爾辛吉斯的歸隊，在上半場他們就狂掃16顆三分球，且其中12顆集中在第二節，這不僅讓他們打破隊史單節三分球命中紀錄，也追平聯盟紀錄，半場16顆三分球則是高居聯盟史上第2名，至於單節拿下51分則是追平本季各隊單節得分紀錄。

在兇猛的外線攻勢下，上半場打完塞爾蒂克已經領先快艇達到29分，也讓比賽提前進入消化時間，最終塞爾蒂克也在全隊6人得分上雙下，以32分差距大勝快艇，開季前18場比賽收下15勝，繼續穩居東區第2名。

波爾辛吉斯復出首戰上場23分鐘繳出16分、6籃板、2助攻、2阻攻，至於懷特（Derrick White）則是投進5顆三分球拿下19分，雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）則是拿下20分與17分，替補上陣的普里查德（Payton Pritchard）則砍進6顆三分球拿下20分。

中斷5連勝的快艇25日則以中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）攻下23分、10籃板表現最佳，哈登（James Harden）19分、9助攻、8籃板。

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