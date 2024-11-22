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NBA／麥肯30分打出新人王氣勢 雙星缺陣76人仍止5連敗

記者劉肇育／即時報導
麥肯。(路透)
麥肯。(路透)

76人今天在安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）缺陣的情況下於主場出戰籃網，不過陣中兩名年輕好手馬克西（Tyrese Maxey）與新秀麥肯（Jared McCain）表現搶眼，合力拿下56分，幫助76人以113：98擊退籃網，終止近期的5連敗。

76人本賽季因為傷兵問題開季陷入連敗低潮，包括前一場比賽在馬克西復出的情況下，球隊「三巨頭」首度連線依舊無法止敗，開季前14場比賽僅拿下2勝，戰績在全聯盟墊底，

但在今天出戰籃網的比賽中，喬治與安比德皆因傷缺陣，但76人在年輕雙核心領軍下打出精彩一戰，尤其是在球隊三巨頭近期輪番受傷下打出代表作的新秀麥肯，在第四節一人就攻下14分，加上馬克西也揮別復出後首場的冷手感，在第四節中段挺身而出一度連得7分，幫助76人在第四節豪取34分，最終以113：98終止5連敗。

76人今天以麥肯投進6顆三分球拿下30分表現最佳，馬克西則有26分、5助攻、4抄截，至於籃網則是以強森（Cameron Johnson）投進9顆三分球拿下37分表現最佳，而西蒙斯（Ben Simmons）出賽26分鐘僅有2分、4助攻、4籃板演出，糟糕的表現也遭到前東家76人主場的球迷狂噓。

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