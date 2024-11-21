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NBA／從20分落後打到贏8分 馬刺少溫班亞瑪仍收2連勝

記者劉肇育／即時報導
馬刺隊瓊斯(右)為馬刺隊貢獻關鍵進球。(美聯社)
馬刺隊瓊斯(右)為馬刺隊貢獻關鍵進球。(美聯社)

NBA馬刺隊在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）連續三場比賽缺陣的情況下，21日於主場出戰爵士隊，在全隊10人上場，其中8人得分來到雙位數下，完成最多20分落後的逆轉秀，以126：118收下2連勝。

馬刺溫班亞瑪近期因為右膝蓋挫傷連續3場比賽缺陣，在前一場擊敗強敵雷霆隊後，21日馬刺則是繼續在主場出戰爵士，不過上半場卻出現慢熱的狀況，在第二節一度落後爵士達到20分。

不過下半場馬刺卻展現多點開花的攻勢，在第三節單節拿下34分，其中包括瓊斯（Tre Jones）的壓哨進球，幫助馬刺追到僅剩4分差距，且第四節開打後馬刺更是延續火燙手感，開節不到1分鐘就扳平比數，讓比賽重回原點。

在接下來的11分鐘內馬刺多點齊發，在保羅（Chris Paul）比賽最後2分42秒跳投命中後已取得7分領先，他在該節個人就拿下11分，化身「第四節先生」，也幫助馬刺最終以8分差距收下2連勝，勝率重返5成，也賞給爵士4連敗。

馬刺21日全隊10人上場8人得分上雙，其中以巴恩斯（Harrison Barnes）投進4顆三分球拿下25分表現最佳，至於保羅則是有13分、10助攻演出，柯林斯（Zach Collins）、卡瑟爾（Stephon Castle）則都有18分進帳，爵士則是以馬卡南（Lauri Markkanen）攻下27分表現最佳。

馬刺隊長人溫班亞馬(前排右二)21日因傷未上場，在場邊為隊友加油。(美聯社)
馬刺隊長人溫班亞馬(前排右二)21日因傷未上場，在場邊為隊友加油。(美聯社)

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