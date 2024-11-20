NBA／遠離負面聲音 詹姆斯宣布暫離社群

詹姆斯宣布要暫別社群。(路透)

社群帳號擁有破億粉絲的湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），突然宣布要暫別社群，且轉發杜蘭特（Kevin Durant）經紀人克萊曼（Rich Kleiman）10月發表的文章，表態暫離社群是想遠離黑粉和各種負面聲音。

詹姆斯的Instagram目前有1.5億粉絲，X也有5290萬追蹤者，一天前還在Instagram限動上傳多張湖人新秀肯奈特（Dalton Knecht）單場37分表現，之後就轉發克萊曼的內容，並轉發自己X上宣布遠離社群的發文；他在X上轉發布萊曼貼文時還加註了「阿門！！」。

克萊曼10月24日時發文指出，世上的黑粉和負面聲音已經太多，不了解為何全國性的體育媒體仍認為，報導體育要透過負面討論，「大家都知道體育是團結社會的最後一部分，為何報導不能做到相同的事？」他認為當平台夠大時有機會做出改變，讓大家擺脫現實中的負面情緒，他也明白自己說的這一切都是白費唇舌。

克萊曼當時還提到，奧運、湖人新教頭瑞迪克（JJ Redick）和詹姆斯兒子布朗尼（Bronny James）將是之後媒體圍繞的報導內容，詹姆斯轉發時還註解「該死真的來了」。

下月將滿40歲的詹姆斯宣布暫離社群，最後還要大家保重，最後附上象徵自己的皇冠符號。

https://x.com/KingJames/status/1859318678153515043