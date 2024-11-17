NBA／唐西奇膝傷缺陣 華盛頓攻守俱佳 獨行俠退雷霆奪連勝

厄文（右）17日崁下23分。(路透)

獨行俠隊昨天終於止住悲情4連敗，17日「背靠背」出戰雷霆隊雖少了當家球星唐西奇（Luka Doncic），但有厄文 （Kyrie Irving）23分領軍，華盛頓（P.J. Washington）更有27分和生涯新高17籃板，聯手率隊頂住雷霆隊反撲，以121：119打下連勝，開季打了14場比賽勝率回到5成大關。

本季場均有28.2分、7.8籃板和7.8助攻的唐西奇是上周碰勇士 隊時右膝受傷，昨天擊敗馬刺 隊後他表示自身狀態並非百分百，傷勢需要時間來修復，但也明白自己不可能有太多休息時間。

獨行俠「背靠背」且是客場出賽，唐西奇缺陣下華盛頓挺身而出，面對陣型較小的雷霆強攻籃下，得分外籃板也寫生涯新高，加上厄文第四節贊助2記三分彈，讓獨行俠最後29秒握有6分領先。

最後24.3秒，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）投進三分球將比數追到118：121；獨行俠關鍵時刻沒能再進帳分數，4.3秒時採犯規戰術讓亞歷山大上罰球線，他第一罰命中後第二罰故意不進，雷霆亂軍中也如願搶到進攻籃板，但多特（Luguentz Dort）有機會的「絕殺」外線出手遭華盛頓干擾，讓獨行俠驚險以121：119帶走勝利。

華盛頓和厄文聯手攻下50分成連勝功臣，板凳出發的馬歇爾（Naji Marshall）和哈迪（Jaden Hardy）各有13分；雷霆以亞歷山大36分最高，威廉斯（Jalen Williams）27分。