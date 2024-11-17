NBA／衛冕軍差點輸爐主 泰托姆延長賽飆絕殺外線退暴龍

泰托姆(右)全場攻進24分外帶11籃板。(美聯社)

錯過正規賽當致勝英雄的塞爾蒂克隊當家球星泰托姆（Jayson Tatum），延長賽沒再讓機會溜走，他在對手暴龍隊完全對位下「硬拔」出手，絕殺三分彈壓哨破網，讓塞爾蒂克隊驚險以126：123拿下加班勝利，開季11勝3敗戰績在東區僅次於14勝獨走的騎士隊。

衛冕軍塞爾蒂克16日面對東區戰績墊底的暴龍，打得卻不輕鬆，首節只以28：26領先，半場也只維持2分優勢，第四節中段一度5分領先也沒把握，暴龍巴瑞特 （RJ Barrett）讀秒階段進球更讓暴龍反以114：112領先；「綠衫軍」靠克塔（Neemias Queta）投進追平球，但泰托姆的壓哨出手沒能入框，讓比賽進入延長賽。

加時5分鐘中，塞爾蒂克雖有布朗（Jaylen Brown）外線先開砲，暴龍靠伯爾特（Jakob Poeltl）連續進球再超前，比分一路拉鋸到最後55秒仍戰成平手。塞爾蒂克最後一波機會仍由泰托姆操刀，他在沒有隊友接應下選擇外線對位下出手，這記「絕殺」三分彈筆直入網，也讓塞爾蒂克球迷陷入瘋狂。

泰托姆全場攻進24分外帶11籃板，布朗攻下全隊最高的27分，霍福特（Al Horford）和懷特（Derrick White）各18分。

暴龍伯爾特16日19投16中狂轟生涯新高35分還有12籃板，巴瑞特挹注25分、10籃板，無奈仍吞下7連敗。