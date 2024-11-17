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NBA／溫班亞瑪沒打給機會 獨行俠結束悲情4連敗

記者曾思儒／即時報導
厄文(右)拿下22分發揮，率隊迎接本季第6勝。(路透)
厄文(右)拿下22分發揮，率隊迎接本季第6勝。(路透)

馬刺隊當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因右膝挫傷臨時缺席16日和獨行俠的「德州內戰」，獨行俠也把握住機會，靠第三節38：18海嘯攻勢掌管比賽，最終以110：93終止悲情4連敗。

獨行俠前4場連敗合計只輸8分，每場都是以一球差距吞敗，16日主場打出11：4開賽攻勢，但首局打完反以23：28落後，不過第二節打完先取得55：51領先，第三節更在湯普森（Klay Thompson）外線率先開張下灌進38分，且將馬刺單節得分壓制在18分，帶著93：69的大幅優勢進入第四節。

儘管獨行俠第四節僅拿17分，但第三節奠定足夠領先，最終就在厄文（Kyrie Irving）和葛佛（Daniel Gafford）各22分發揮下，以110：93迎接本季第6勝。

溫班亞瑪賽前90分鐘才確定16日缺陣，馬刺代理教練強森（Mitch Johnson）表示，當家長人狀態將每日觀察。

溫班亞瑪是出戰湖人隊的第四節6分41秒時，防守湖人球星戴維斯（Anthony Davis）時雙雙撞到右膝，溫班亞瑪馬上換下場並回到休息室，戴維斯仍留在場上完成罰球。

儘管賽後表示沒有大礙，溫班亞瑪16日仍缺席「背靠背」出戰，少了這位場均22.7分、10.5籃板、3.7阻攻的長人，馬刺柯林斯（Zach Collins）的20分已是全隊最高。

馬刺 湖人 厄文

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