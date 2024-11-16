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NBA／福克斯60分改寫國王紀錄 不敵灰狼愛德華關鍵一擊

記者劉肇育／即時報導
福克斯生涯新高的60分。(美聯社)
福克斯生涯新高的60分。(美聯社)

灰狼與國王在15日上演了一場激烈對戰，不僅兩隊一路打到延長賽才分出勝負，頭號得分手愛德華（Anthony Edwards）與福克斯（De'Aaron Fox）更上演一場飆分大戰，前者飆進6顆三分球拿下36分，後者更是拿下生涯新高的60分，不過灰狼在團隊7名球員得分上雙下，仍是以130：126險勝國王。

灰狼15日作客國國王主場，前三節在愛德華領軍下團隊火力全開，三節打完已經拿下98分，並且領先國王來到16分，眼看勝利即將到手，但國王後衛福克斯卻在此時挺身而出，前三節已經豪取34分的他，在第四節更是狂飆20分，其中包括正規賽倒數38秒的跳投，幫助一路落後的國王將比賽帶入延長賽。

延長賽福克斯延續進攻火力投進三分球為國王首開紀錄，但15日團隊火力全開的灰狼也從第四節的亂流中找回節奏，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）與愛德華緊接著連得8分拉開差距，儘管倒數1分15秒，福克斯又投進追平比數三分球，但灰狼藍道緊擦板進球，愛德華在倒數14秒的高難度後仰跳投命中，也澆熄了國王反撲氣燄，最終灰狼就以4分差距帶走勝利。

灰狼15日包括愛德華在內共7人得分上雙，其中愛德華拿下36分，藍道則有26分演出，至於福克斯則是攻下生涯新高的60分，不僅成為國王隊史第一位得分來到60分的球員，也是本季第1人，但也是聯盟史上第5位拿下60分球隊卻輸球的控球後衛。

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