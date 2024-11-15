NBA／連4場大三元創紀錄 詹姆斯訝異花了22年才達成

詹姆斯(左)15日繳出15分、16籃板、12助攻，連續4場比賽創下大三元。

近3場比賽都繳出大三元的湖人 球星詹姆斯（LeBron James）在15日出戰馬刺 的比賽中，再度繳出15分、16籃板、12助攻，連續4場比賽創下大三元，改寫聯盟史上最老連續4場大三元紀錄，加上戴維斯（Anthony Davis）40分、12籃板進帳，湖人就以120：115收下4連勝。

近況火熱的詹姆斯，在過去3場比賽都拿下大三元後，已經改寫自己所保持的史上最老連三場大三元紀錄，也幫助開季遭遇亂流的湖人在近期拉出一波3連勝佳績。

不過15日湖人作客馬刺主場，面對近況同樣火熱、日前才剛拿下生涯新高單場50分的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）打得也不輕鬆，但15日戴維斯不僅在進攻端壓制住溫班亞瑪，還與隊友攜手透過防守限制溫班亞瑪，他全場雖然仍有28分進帳，但中斷連續3場命中率與三分球命中率都突破5成的表現，並且迫使他發生高達5次失誤。

反觀湖人15日進攻端在詹姆斯的串連攻勢下，也打出亮眼表現，不僅戴維斯攻下40分，後衛里夫斯（Austin Reaves）全場投進5顆三分球拿下19分，其中包括比賽最後2分鐘投進超前比數的三分球，至於頂上先發位置的新秀肯奈特（Dalton Knecht）則有14分進帳，加上雙星戴維斯和詹姆斯在比賽最後階段的攜手關門，最終湖人就在全隊6人得分上雙下，以5分差距擊敗馬刺。

詹姆斯15日在拿下15分、16籃板、12助攻後，連續4場比賽都攻下大三元刷新生涯紀錄，也是史上最老創下此紀錄的球員，本賽季5次大三元也僅次於金塊約柯奇（Nikola Jokic）。

對於15日再度創下紀錄，詹姆斯賽後說：「我覺得最棒的一點是，即使我在進攻端沒有掌握到節奏，但我仍可以影響比賽。但我也有點訝異我花了22個賽季才第一次達到連續4場大三元，這真的很瘋狂，也感謝隊友對我的幫助。」