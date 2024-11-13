我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

梅蘭妮亞這回不當全職第一夫人了 傳不搬入白宮

NBA／76人雙星缺陣 米契爾「準大三元」率騎士奪開季13連勝

記者曾思儒／即時報導
米契爾全場23分有13分集中在第四節，外帶13籃板、9助攻，率尼克推進開季13連勝。 (路透)
米契爾全場23分有13分集中在第四節，外帶13籃板、9助攻，率尼克推進開季13連勝。 (路透)

開季10場比賽只拿2勝的76人隊，今天面對聯盟唯一不敗的騎士隊，當家球星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）雙雙缺陣，儘管半場握有8分領先，但騎士當家球星米契爾（Davion Mitchell）最後3分鐘連飆3記三分彈、包辦全隊最後11分，以「準大三元」表現率騎士114：106踢館成功，開季連勝紀錄推進到第13場。

安比德昨天出戰尼克隊復出，但全場11投僅2中，喬治雖攻下29分，仍沒能幫助球隊迎接勝場。安比德昨天賽後還曾說，不排除面對騎士時上場，且軟化先前說過「不打背靠背」說法，不過今天和喬治都因傷病管理缺陣，加上仍是傷兵的馬克西（Tyrese Maxey），讓76人星光黯淡不少。

雖少了3名大將，76人首節只以27：31落後開季打出12連勝的騎士，第二節更讓騎士開節4分鐘僅靠艾倫（Jarrett Allen）罰球拿1分；76人打出第二節12：1攻勢逆轉，且帶著52：44優勢進入下半場。

騎士開季打出12勝0敗，是2015年到16賽季勇士隊開季24連勝後的聯盟最佳開季表現，今天雖陷落後，第三節馬上在莫布里（Evan Mobley）「3分打」、艾倫強攻下打出12：5攻勢要回領先，三節打完握有82：78優勢。

76人第四節靠烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和馬丁（Caleb Martin）追分，但騎士當家球星米契爾最後2分鐘連飆2記三分彈，1分18秒再追加外線，讓騎士領先擴大到112：104；米契爾接續再追加2分，一人包辦全隊最後11分，率騎士以114：106迎接13連勝。

米契爾全場23分有13分集中在第四節，外帶13籃板、9助攻，葛蘭德（Darius Garland）25分是騎士最高；76人菜鳥後衛麥肯（Jared McCain）狂轟34分、10助攻，無奈球隊仍吞下主場2連敗。

勇士

上一則

NBA／75歲波波維奇缺陣 馬刺透露是中風：已展開復健

下一則

NBA／221公分射手擊退巫師 溫班亞瑪8記三分彈狂轟新高50分

延伸閱讀

NBA／本季處女秀表現差 安比德坦言「有心理障礙」

NBA／本季處女秀表現差 安比德坦言「有心理障礙」
NBA／安比德歸隊手感不佳 遭唐斯壓制 76人不敵尼克

NBA／安比德歸隊手感不佳 遭唐斯壓制 76人不敵尼克
NBA／喬治出戰前東家難逃噓聲 哈登率快艇賞76人4連敗

NBA／喬治出戰前東家難逃噓聲 哈登率快艇賞76人4連敗
NBA／喬治首度迎戰前東家 強調與快艇高層關係被誤解

NBA／喬治首度迎戰前東家 強調與快艇高層關係被誤解

熱門新聞

中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

2024-11-11 06:25
中國網球好手鄭欽文8日在WTA年終總決賽的準決賽中獲勝。(新華社)

22歲鄭欽文、20歲高芙爭冠 網球年終賽將是「青春對決」

2024-11-08 21:54
大谷翔平奪冠，妻子田中真美子抱著愛犬同賀。（取材自Instagram）

MLB／大谷翔平和真美子打籃球畫面曝光 網讚：真美子更厲害

2024-11-08 01:32
柯瑞（右）在場上和湯普森有不少互動。（美聯社）

NBA／柯瑞轟37分 比「睡覺」手勢送湯普森和獨行俠

2024-11-13 00:55
「令和怪物」佐佐木朗希。（美聯社）

MLB／傳道奇與佐佐木朗希達協議 前塞揚強投給滑球好評

2024-11-11 06:56
澳洲霹靂舞者甘恩在8月的巴黎奧運比賽上。(美聯社)

奧運「袋鼠舞」澳洲霹靂舞者 爭議中宣布不再比賽

2024-11-07 15:57

超人氣

更多 >
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕

川普不按牌理出牌 福斯主播赫塞斯將任防長 觀察家錯愕