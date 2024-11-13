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NBA／75歲波波維奇缺陣 馬刺透露是中風：已展開復健

記者曾思儒／即時報導
波波維奇日前中風，已展開復健。(美聯社)
波波維奇日前中風，已展開復健。(美聯社)

馬刺隊75歲老教頭波波維奇（Gregg Popovich）近期因健康連續缺席7場比賽，馬刺球團先前並沒公布原因，今天更新傳奇教頭診斷情形和恢復狀況，並透露波波維奇是在球場時中風，目前已經展開復健，預計能完全康復。

波波維奇是在美國時間11月2日中風，目前還沒歸隊時間表，不過馬刺總經理萊特（Brian Wright）表示波波維奇狀況「不錯」，球團現在該做的就是各司其職，互相幫忙，等待老教頭歸來，「不過這需要全村之力，我們都致力於此，但最重要的是確保他擁有所需的一切，給他空間和時間痊癒，我們都很期待他回來。」

波波維奇是NBA史上最多勝教頭，除1390場勝利還有170場季後賽勝利，過去28個球季率馬刺奪下5座總冠軍。2020年他就改寫原本71歲布朗（Hubie Brown）保持的最老教頭紀錄，目前75歲年紀當然也是是聯盟新猷。

老教頭缺陣期間，37歲的強森（Mitch Johnson）代理總教練職務。有消息人士告訴《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania），強森未來將真的接下馬刺兵符。

強森強調，就像之前說過，現在並非他一人就填補波波維奇的空缺，「我們團結一致，在這部分各司其職，我們會持續這樣做，這也是他想要的。」

馬刺 中風 季後賽

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