NBA／湯普森「只想贏球」不後悔離開勇士

湯普森（右）12日首度與新東家獨行俠重返勇士主場出賽，對上老戰友柯瑞（左）。（美聯社）

湯普森（Klay Thompson）12日首度與新東家獨行俠重返勇士 主場出賽，對於這個夏天離開待了13個賽季的勇士，湯普森在賽前受訪時直言，對於在勇士經歷的一切充滿感激，但包括歐尼爾（Shaquille O'Neal）離開湖人 之後奪冠、皮朋（Scottie Pippen）在生涯末段選擇離開公牛加入拓荒者，都對他產生啟發。

上賽季在勇士經歷了一段角色異動的震盪後，湯普森在休賽季決定離開勇士，透過先簽後換的方式加盟獨行俠，而這個決定也引發軒然大波，勇士「浪花兄弟」也正式宣告解體。

湯普森12日也將首度回到勇士主場出賽，且勇士球團也已經準備好迎接這位4冠功臣的歸來，談到選擇離開勇士，湯普森也直言確實是受到了包括皮朋在內的一些球員啟發，「我對於在勇士經歷的一切充滿感激，但我也看過一些我最喜歡的運動員曾因為不同的抉擇而獲得成功，像是歐尼爾離開湖人拿到冠軍戒，布雷迪（Tom Brady）加盟坦帕灣海盜奪冠，這都是過去曾發生過的美好故事。」

湯普森坦言，在職業生涯的這個階段主要考慮的目標只有贏球，「現在我們球隊離勝利很近，我想要成為他們的一員，為未來做考慮一直是人類的天性，而我也是個人，現在我知道自己會在這邊待上幾年，讓我感到相當自由。」