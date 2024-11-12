我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

NBA／歐康古倒數6秒關鍵補籃 老鷹退綠衫軍NBA盃奪首勝

記者劉肇育／即時報導
老鷹少了楊恩還是打出精彩逆轉秀，比賽最後6秒靠歐康古（Onyeka Okongwu）的關鍵補籃氣走塞爾蒂克。 (路透)
老鷹少了楊恩還是打出精彩逆轉秀，比賽最後6秒靠歐康古（Onyeka Okongwu）的關鍵補籃氣走塞爾蒂克。 (路透)

NBA季中錦標賽「NBA盃」在今天展開首個比賽日，其中塞爾蒂克在主場遭遇來訪的老鷹，上半場打完一度落後的老鷹，下半場展開猛烈反撲，並靠著比賽最後6秒歐康古（Onyeka Okongwu）的關鍵補籃，最終以117：116險勝塞爾蒂克，收下NBA盃的首勝。

上賽季首度舉行的NBA季中錦標賽，本季正式定名為「NBA盃」並在今天點燃戰火，其中首場結束的賽事就打得相當拉鋸，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）首節就火力全開猛轟16分，不過老鷹今天在主控楊恩（Trae Young）缺陣的情況下，也由強森（Jalen Johnson）扛起串連攻勢的責任，他全場進帳18分、13籃板、10助攻大三元，成為老鷹今天能與塞爾蒂克拉鋸的關鍵。

上半場打完塞爾蒂克雖戰在布朗、懷特（Derrick White）、泰托姆（Jayson Tatum）的領軍下，取得11分領先優勢，甚至在第三節一度領先到15分，但今天得分點平均的老鷹在下半場也展開猛烈追分，先是在第三節打完追到7分差距，第四節老鷹丹尼爾斯（Dyson Daniels）更是多次挺身而出幫助老鷹扳平戰局。

比賽最後1分鐘，塞爾蒂克在布朗跳投命中後取得2分領先，但老鷹先是華勒斯（Keaton Wallace）跳投命中，又在比賽最後6秒靠著歐康古的關鍵補籃超前比數，反觀塞爾蒂克卻在關鍵時刻發生本場比賽團隊第20次失誤，讓老鷹最終就以1分差距帶走勝利。

老鷹今天除了強森攻下大三元外，丹尼爾則是拿下全隊最高28分外帶7助攻、6抄截，替補上陣的南斯（Larry Nance Jr.）則有19分進帳，而老鷹本場比賽共送出16次抄截，成為擊敗塞爾蒂克的一大關鍵。

至於塞爾蒂克則是以布朗攻下37分最佳，懷特31分，泰托姆則有20分，但今天塞爾蒂克板凳群僅有12分進帳，加上團隊發生高達20次失誤，只能看著老鷹帶走勝利。

NBA

上一則

MLB／光芒主場屋頂破洞難修 新球季「臨時主場」有3選項

下一則

NBA／安比德歸隊手感不佳 遭唐斯壓制 76人不敵尼克

延伸閱讀

NBA／字母哥肘擊完還開玩笑 布朗怒嗆：他就是個屁孩

NBA／字母哥肘擊完還開玩笑 布朗怒嗆：他就是個屁孩
「第9行星」爭論不休 太陽系還有1個未被發現的行星？

「第9行星」爭論不休 太陽系還有1個未被發現的行星？
NBA／奧運「冰」泰托姆 勇士總教練柯爾被綠衫軍球迷狂噓

NBA／奧運「冰」泰托姆 勇士總教練柯爾被綠衫軍球迷狂噓
前NBA前鋒懷特落選明州參議員 強調不會離開崗位

前NBA前鋒懷特落選明州參議員 強調不會離開崗位

熱門新聞

中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

2024-11-11 06:25
中國網球好手鄭欽文8日在WTA年終總決賽的準決賽中獲勝。(新華社)

22歲鄭欽文、20歲高芙爭冠 網球年終賽將是「青春對決」

2024-11-08 21:54
大谷翔平奪冠，妻子田中真美子抱著愛犬同賀。（取材自Instagram）

MLB／大谷翔平和真美子打籃球畫面曝光 網讚：真美子更厲害

2024-11-08 01:32
美國職籃NBA退休傳奇球星喬丹（中）。歐新社

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川普 發聲明澄清非事實

2024-11-05 15:12
「令和怪物」佐佐木朗希。（美聯社）

MLB／傳道奇與佐佐木朗希達協議 前塞揚強投給滑球好評

2024-11-11 06:56
澳洲霹靂舞者甘恩在8月的巴黎奧運比賽上。(美聯社)

奧運「袋鼠舞」澳洲霹靂舞者 爭議中宣布不再比賽

2024-11-07 15:57

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光