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NBA／公鹿慘上加慘 里拉德腦震盪缺席對暴龍「爐主」之爭

記者曾思儒／即時報導
公鹿隊後場大將里拉德。(美聯社)
公鹿隊後場大將里拉德。(美聯社)

公鹿隊開季戰績低迷，前10戰僅拿2勝，11日又傳出壞消息，後場大將里拉德（Damian Lillard）因腦震盪，確定缺席12日和暴龍隊的「東區爐主決定戰」對決。

34歲的里拉德頭部出戰塞爾蒂克隊的第三節被擊中，留下14分、6助攻和4籃板成績單；公鹿更新宣布里拉德的狀況，7度入選明星賽的後場球星已經進入腦震盪治療程序，12日無法出賽。

里拉德本季場均有26分、6.6助攻和4.6籃板，但公鹿2勝8敗的開季成績在東區只優於2勝9敗的暴龍，且球隊已經少了3屆全明星賽前鋒米道頓（Khris Middleton），他因雙腳腳踝進行手術，本季還沒出賽紀錄。

公鹿若若吞下3連敗，戰績就會被暴龍超車，12日對決形同「爐主」決定戰，不過公鹿不只兩大將確定無法出戰，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也有傷在身，和隊友傑克森（Andre Jackson Jr.）及崔蘭特（Gary Trent Jr.）明天能否上陣都還未知。

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