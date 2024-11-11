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NBA／勇士下戰碰獨行俠 柯瑞坦言：還沒準備好面對湯普森

記者曾思儒／即時報導
柯瑞10日轟下36分。(路透)
柯瑞10日轟下36分。(路透)

勇士隊10日挺過雷霆隊反撲，以127：116結束客場5連戰，休息一天後馬上要回主場迎接前「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）的新東家獨行俠隊，10日轟下36分的柯瑞就坦言，還沒準備好迎接這場話題之戰。

開季打出8勝2敗的勇士，戰績似乎不受湯普森離開的影響，不過柯瑞10日賽後受訪被問到下一場就要迎戰獨行俠時，直白說還沒做好心理建設。

「別這樣對我，我還沒準備好面對這個男人。以朋友來說，我會很期待和興奮看到他，但我正在為星期二儲備所有的精神能量，因為會需要很多。」柯瑞說。

12日進行的獨行俠和勇士對決，將是湯普森今年夏天離開勇士後首度回到灣區，勇士球團已經計畫送給入場球迷一頂紀念帽，致敬影片當然也不會少；賽前儀式中，柯瑞還將公開致詞，向一同作戰十餘年的「浪花兄弟」致敬。

勇士客場5連戰打下4勝1敗好成績，儘管10日最多30分領先在第四節被雷霆追到個位數，勝利拿得驚險，柯瑞認為雷霆和奧克拉荷馬球迷10日展現的韌性和能量讓他十分享受，「這是很好的能量，球迷很棒，他們的隊伍很優秀，能帶走勝利當然感覺很好。」

勇士 柯瑞 灣區

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