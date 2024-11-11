NBA／字母哥「希臘神墊」逃過響哨 綠衫軍主帥氣炸轟荒謬

「字母哥」(右)對泰托姆「墊腳」，裁判卻沒有吹哨。(路透)

公鹿隊開季戰績不佳，10日在主場迎戰塞爾蒂克隊，「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）竟對塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）「墊腳」，所幸泰托姆沒大礙，終場仍率隊以113：107擊敗公鹿。

2021年季後賽 安戴托昆波使出「希臘神墊」，導致籃網隊球星厄文 （Kyrie Irving）受傷，令許多球迷感到遺憾，安戴托昆波也因此被貼上防守「不乾淨」的標籤。

10日比賽安戴托昆波再度出現爭議，第三節塞爾蒂克泰托姆底角跳投時，安戴托昆波補防沒有給落地空間，泰托姆第一時間痛苦倒地，所幸似乎沒有大礙，還堅持打完整場比賽，全場攻下31分12籃板，幫助球隊以6分之差贏球。

裁判沒有對安戴托昆波的動作響哨，對此，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）怒批，「太荒謬了！你不能漏掉那個哨音！」馬祖拉賽後受訪時透露，裁判有承認漏吹這次犯規。

泰托姆則氣得在推特發文寫道，「太令人失望了，有些犯規你不應該漏掉。」他受訪時說，「我覺得這種哨音不能漏掉，裁判的工作是保護場上球員，這是一個差不多能讓對手休息6周的犯規。」