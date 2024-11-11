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NBA／戴維斯傷退 詹皇「大三元」挺身斬暴龍

記者曾思儒／綜合報導
詹姆斯扛起球隊，再度繳出「大三元」成績。（美聯社）
詹姆斯扛起球隊，再度繳出「大三元」成績。（美聯社）

湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）上周才因傷缺陣一場，10日碰暴龍隊再成傷兵，第三節中段因左眼受傷退場，不過「紫金軍團」在戴維斯缺陣下有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）扛起球隊，他再度繳出「大三元」成績，助隊第三節逆轉比數，以123：103捍衛主場。

戴維斯本季場均有32.4分、11.3籃板表現，10日三節沒打完已經有22分進帳，但5分20秒左右封阻暴龍伯爾特（Jakob Poeltl）卻傷到左眼，當下就痛得跪在球場，移動到底線欄架附近還滾動身體、抬起腳，從肢體語言就能感受到痛楚。

暴龍首節取得34：26領先，半場打完仍握有55：53優勢，戴維斯傷退時暴龍也還以73：70領先，不過湖人在禁區大將退場後反而上演逆轉秀，2分14秒新秀內希特（Dalton Knecht）飆進外線助隊79：77超前，詹姆斯再連打進2球，讓湖人帶著88：82領先進入決勝節。

詹姆斯第四節持續穿針引線，搶下第10個籃板時更讓主場球迷響起歡呼聲；在詹姆斯領軍下，湖人第四節持續拉開差距，最終以20分差距收下2連勝。

前一場碰76人隊完成「大三元」的詹姆斯，10日上場35分鐘攻下19分、10籃板、16助攻，生涯第115次「大三元」；傷退後沒再回歸的戴維斯留下22分、4籃板，里夫斯（Austin Reaves）攻下全隊最高的27分；暴龍以巴瑞特（RJ Barrett）和布徹（Chris Boucher）各18分最高。

戴維斯第三節中段因左眼受傷退場。（美聯社）
戴維斯第三節中段因左眼受傷退場。（美聯社）

湖人 巴瑞特

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