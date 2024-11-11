NBA／約柯奇、厄文「神仙打架」 金塊2分險勝獨行俠

約柯奇(中)與厄文(右)「神仙打架」互別苗頭，最後波特上演致勝一擊。（美聯社）

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）10日面對獨行俠隊繳出連續4場「大三元」演出，不過獨行俠後場大將厄文 （Kyrie Irving）有第四節16分、全場43分的神準演出，兩位球星「神仙打架」讓比賽激戰到最後一刻，守住厄文最後一擊的金塊才驚險以122：120收下主場勝利。

開季前5戰吞下3敗的金塊，近期在約柯奇不斷「大三元」演出下拉出4連勝，主場迎接獨行俠的首節也取得35：29領先；獨行俠第二節打完反以63：60超前，不過第三節金塊在83：83平手下打出10：1攻勢擴大領先，但獨行俠在唐西奇（Luka Doncic）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）和湯普森（Klay Thompson）聯手下追分，三節打完先將比數縮小到94：97，第四節再打出8：3的開節攻勢，反以102：100超前比數。

厄文單節4次外線出手全部命中，金塊有早早完成本季第6場「大三元」的約柯奇和穆雷（Jamal Murray）撐場，雙方比數拉鋸，讀秒階段仍120：120打平；金塊關鍵時刻讓厄文單節第一次失手，回頭波特（Michael Porter Jr.） 在6.5秒拋進超前中距離，金塊取得122：120領先。

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獨行俠最後一擊仍交給厄文，他在對位防守下外線沒進球，約柯奇搶下單場第18顆籃板，也讓金塊以2分差收穫近期5連勝。

約柯奇再有37分、18籃板、15籃板演出，連4場「大三元」，也是本季第6次；穆雷贊助18分，投進致勝球的波特17分。

厄文狂轟本季新高43分，唐西奇也有24分、9籃板、9助攻，獨行俠仍吞下近4戰的第3敗。