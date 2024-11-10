NBA／柯瑞領軍第三節42分海嘯攻勢 勇士西區對決退雷霆

柯瑞全場36分帶領勇士力壓雷霆，客場5連戰以4勝1敗收尾。（美聯社）

勇士 隊前一場慘輸給騎士隊，10日拿西區排名前段班的雷霆隊開刀，第三節狂轟42分的海嘯攻勢，領先最多達到30分，雷霆雖在第四節一度將差距縮小到6分差，但勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）關鍵時刻連拿5分，加上全場36分、7助攻表現，勇士仍以127：116拿下勝利，客場5連戰以4勝1敗收尾。

首節勇士以26：33落後，靠第二節39：25攻勢，半場打完反取得65：58領先，第三節再打出8：0開節攻勢，領先擴大到73：58。格林4分55秒飆進外線後勇士領先分數更達到92：72，柯瑞追加單場第5記三分彈讓領先再到22分，3分多鐘維金斯（Andrew Wiggins）投進外線後勇士得分已經破百，希爾德（Buddy Hield）加入外線開火行列讓勇士領先到103：75，庫明加（Jonathan Kuminga）23.9秒兩罰俱中後勇士領先再達107：77。

憑藉第三節42：21的海嘯攻勢，勇士帶著107：79絕對優勢進入決勝節，但雷霆第四節進行不到3分鐘就回敬11：0猛攻，勇士喊出暫停後仍沒止血，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進球讓雷霆追到105：114，也讓勇士開節不到7分鐘就喊出再一次暫停。

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雷霆接續在威廉斯（Jalen Williams）「3分打」得手後再將比數追近到112：119，不過1分12秒柯瑞飆進單場第7顆三分球，勇士領先回到兩位數；柯瑞接續2罰俱中，梅爾頓（De'Anthony Melton）讀秒階段罰球也沒失手，助勇士以127：116收下開季10場比賽的第8勝。

柯瑞三分球13投7中轟下全場最高36分，替補上陣的庫明加貢獻20分，梅爾頓和維金斯也各有19分和18分；雷霆也有6人得分兩位數，以亞歷山大24分最佳。