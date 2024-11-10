我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

NBA／柯瑞領軍第三節42分海嘯攻勢 勇士西區對決退雷霆

記者曾思儒／即時報導
柯瑞全場36分帶領勇士力壓雷霆，客場5連戰以4勝1敗收尾。（美聯社）
柯瑞全場36分帶領勇士力壓雷霆，客場5連戰以4勝1敗收尾。（美聯社）

勇士隊前一場慘輸給騎士隊，10日拿西區排名前段班的雷霆隊開刀，第三節狂轟42分的海嘯攻勢，領先最多達到30分，雷霆雖在第四節一度將差距縮小到6分差，但勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）關鍵時刻連拿5分，加上全場36分、7助攻表現，勇士仍以127：116拿下勝利，客場5連戰以4勝1敗收尾。

首節勇士以26：33落後，靠第二節39：25攻勢，半場打完反取得65：58領先，第三節再打出8：0開節攻勢，領先擴大到73：58。格林4分55秒飆進外線後勇士領先分數更達到92：72，柯瑞追加單場第5記三分彈讓領先再到22分，3分多鐘維金斯（Andrew Wiggins）投進外線後勇士得分已經破百，希爾德（Buddy Hield）加入外線開火行列讓勇士領先到103：75，庫明加（Jonathan Kuminga）23.9秒兩罰俱中後勇士領先再達107：77。

憑藉第三節42：21的海嘯攻勢，勇士帶著107：79絕對優勢進入決勝節，但雷霆第四節進行不到3分鐘就回敬11：0猛攻，勇士喊出暫停後仍沒止血，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進球讓雷霆追到105：114，也讓勇士開節不到7分鐘就喊出再一次暫停。

雷霆接續在威廉斯（Jalen Williams）「3分打」得手後再將比數追近到112：119，不過1分12秒柯瑞飆進單場第7顆三分球，勇士領先回到兩位數；柯瑞接續2罰俱中，梅爾頓（De'Anthony Melton）讀秒階段罰球也沒失手，助勇士以127：116收下開季10場比賽的第8勝。

柯瑞三分球13投7中轟下全場最高36分，替補上陣的庫明加貢獻20分，梅爾頓和維金斯也各有19分和18分；雷霆也有6人得分兩位數，以亞歷山大24分最佳。

勇士 柯瑞

上一則

場邊人語／俄大餵蛋 普度淚彈

下一則

NBA／約柯奇、厄文「神仙打架」 金塊2分險勝獨行俠

延伸閱讀

NBA／柯瑞踝傷回歸就轟全場最高 勇士輕取巫師收4連勝

NBA／柯瑞踝傷回歸就轟全場最高 勇士輕取巫師收4連勝
NBA／柯瑞和WNBA神射手有望再度對決 席佛正考慮明星賽新玩法

NBA／柯瑞和WNBA神射手有望再度對決 席佛正考慮明星賽新玩法
NBA／維金斯明歸隊戰火箭 柯瑞最快下周二復出

NBA／維金斯明歸隊戰火箭 柯瑞最快下周二復出
柯瑞受傷缺陣 勇士2連勝 格林：別忘了我

柯瑞受傷缺陣 勇士2連勝 格林：別忘了我

熱門新聞

中國網球好手鄭欽文8日在WTA年終總決賽的準決賽中獲勝。(新華社)

22歲鄭欽文、20歲高芙爭冠 網球年終賽將是「青春對決」

2024-11-08 21:54
大谷翔平奪冠，妻子田中真美子抱著愛犬同賀。（取材自Instagram）

MLB／大谷翔平和真美子打籃球畫面曝光 網讚：真美子更厲害

2024-11-08 01:32
活塞球員趕地鐵去球場形成有趣的畫面。圖截自活塞官方IG

NBA／紐約馬拉松交通塞爆 活塞球員被迫擠地鐵「上班」

2024-11-04 13:13
美國職籃NBA退休傳奇球星喬丹（中）。歐新社

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川普 發聲明澄清非事實

2024-11-05 15:12
中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

2024-11-11 06:25
澳洲霹靂舞者甘恩在8月的巴黎奧運比賽上。(美聯社)

奧運「袋鼠舞」澳洲霹靂舞者 爭議中宣布不再比賽

2024-11-07 15:57

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大