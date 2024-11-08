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NBA／嗆「太小」…灰熊莫蘭特槓上詹姆斯 直言不喜歡湖人

體育新聞組／ 綜合報導
湖人詹姆斯(右)和灰熊莫蘭特(左)6日在比賽中互相比出「你太小」手勢挑釁。(路透)
湖人詹姆斯(右)和灰熊莫蘭特(左)6日在比賽中互相比出「你太小」手勢挑釁。(路透)

灰熊隊6日以131：114打爆湖人隊，比賽中灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）與詹姆斯（LeBron James）互比「too small（你太小）」手勢，莫蘭特還在受訪時直呼自己不喜歡湖人，火藥味十足。

第二節莫蘭特吃掉湖人後衛文森（Gabe Vincent）後，比出「你太小」手勢挑釁。不久之後，詹姆斯單打撞飛莫蘭特成功取分，也立刻幫文森報仇，回敬一次「你太小」。莫蘭特沒有因此罷休，快攻得分後又故意去撞詹姆斯，兩人互動引發球迷熱議。

賽後莫蘭特被問到對湖人的感受，他直言，「我不喜歡他們，他們當時把我從季後賽淘汰（2023年）。去年有一場比賽他們來我們主場，把我們打得體無完膚，我只能穿著便服在場邊，但今天不是這種狀況。」

莫蘭特也解釋做「你太小」的原因，「我會對真的太矮小球員做手勢，詹姆斯也回敬我，我從來不會退縮，我不在乎你是誰。」

灰熊後衛小皮本（Scotty Pippen Jr.）曾效力湖人，他也難忍對老東家的厭惡，當被問到與湖人打球是否有額外動力時，他說，「當然，他們不相信我，所以我在這邊盡全力打。」

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