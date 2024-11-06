我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

川普勝選 習近平致電表示祝賀

NBA／奧運「冰」泰托姆 勇士總教練柯爾被綠衫軍球迷狂噓

記者曾思儒／即時報導
勇士總教練柯爾。(路透)
勇士總教練柯爾。(路透)

巴黎奧運雖率美國隊完成男籃5連霸，但總教練柯爾（Steve Kerr）的調度受到許多討論和批評聲浪，尤其將上季塞爾蒂克隊冠軍功臣泰托姆（Jayson Tatum）「冰」在板凳席，讓今天波士頓球迷以噓聲招呼率勇士隊來訪的柯爾。

美國男籃在巴黎奧運打了6場比賽，泰托姆對上塞爾維亞的兩場都坐滿板凳，金牌戰也只出賽11分鐘，坦言不好受；針對泰托姆的使用方式，柯爾多次解釋，沒讓泰托姆上場無關乎表現，而是和對手陣型有關，他也多次提到，已經有心理準備到波士頓會有特別對待。

柯爾9月就曾提到，11月造訪波士頓時，球迷肯定會有所反應，昨天在節目中用反諷法表示十分興奮，「球迷們會真心為我歡呼，因為你們知道我在夏天做了什麼，我讓哈勒戴（Jrue Holiday）和懷特（Derrick White）打很多，泰托姆也發揮巨大作用，這3個球員是主要因素，而我們贏下了金牌。」

「這是美國，這是大選之夜隔一天，我想塞爾蒂克球迷會張開雙臂歡迎我們，甚至還會真誠送上玫瑰花束。」柯爾開玩笑說。

今天柯爾沒得到歡迎花束，賽前介紹成員時，一介紹到他的名字，TD花園的滿場球迷就響起高分貝噓聲，用行動表達對泰托姆的支持。

巴黎奧運 波士頓 勇士

上一則

NBA／喬治首度迎戰前東家 強調與快艇高層關係被誤解

下一則

NBA／活塞6.3秒領先1分 黃蜂榜眼米勒上演補籃絕殺

延伸閱讀

MLB／洋基沒補合約也行 柯爾還是決定續留

MLB／洋基沒補合約也行 柯爾還是決定續留
NBA／威廉斯撞倒泰托姆被判2級惡意犯規 布朗嗆：在打美足？

NBA／威廉斯撞倒泰托姆被判2級惡意犯規 布朗嗆：在打美足？
MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外

MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外
NBA／巴黎奧運被冷凍 泰托姆奪單周最佳球員吐怨氣

NBA／巴黎奧運被冷凍 泰托姆奪單周最佳球員吐怨氣

熱門新聞

洋基王牌柯爾（右）第五戰五局沒有補位，讓道奇貝茲（左）上一壘，後續導致洋基單局5分被追平，最後也輸掉比賽。（歐新社）

MLB／轟「本季最爛洋基」 球探最不解第5戰「2次災難調度」

2024-11-01 01:45
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。 (美聯社)

MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

2024-10-30 23:58
洋基5局下守備出現漏洞，道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。 (美聯社)

MLB／前5局打成平手 8局上道奇7比6再領先

2024-10-30 23:25
道奇總教練羅伯茲(左)拿與大谷翔平(右)談約的事自嘲，「差點搞砸」。(路透)

MLB／封王遊行道奇教頭玩嗨 自爆差點搞砸簽約大谷翔平

2024-11-01 22:15
道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。(歐新社)

MLB／道奇終嘗完整球季奪冠滋味 洋基封王凍結在2009年

2024-10-31 00:56

洋基球迷搶走接殺球 世界大賽G5被禁止入場

2024-10-30 17:05

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史

川普宣布勝選 「二度當選總統」創下美國歷史
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」