我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國大選後仍對中制裁 MIT學者：中國「技術崛起」是假象

不斷更新／川普177 vs.賀錦麗99 川普拿德州

NBA／推記者代價大…安比德停賽3場 損失百萬元薪水

記者曾思儒／即時報導
76人隊當家球星安比德。（路透）
76人隊當家球星安比德。（路透）

76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）本季因傷還沒任何出賽紀錄，現在又因對一名費城的專欄作家「出手」，遭聯盟處以停賽3場處罰，將損失超過106萬元的薪資。

76人2日以107：124敗給灰熊隊後，安比德和當地專欄作家海耶斯（Marcus Hayes）在休息室爆發衝突。海耶斯先前曾報導到安比德過世的弟弟以及安比德的兒子，還質疑過安比德的職業精神、對維持身材付出的努力，種下安比德對峙甚至出手推海耶斯的導火線。

事發當天，76人的籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）和NBA都表示，已經知道這起休息室的事件並進行調查，今天聯盟宣布安比德停賽3場的處罰。

NBA籃球營運執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）聲明中指出，球員和媒體互相尊重在NBA中十分重要，「雖然我們知道安比德個人本質遭到記者冒犯，但雙方互動必須保持專業，絕不能變成身體接觸。」

安比德本季因左膝傷勢還沒出賽紀錄，根據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）報導，3場無薪停賽將讓安比德損失106萬3778美金。

停賽將從安比德可以回歸開始執行，最快是台灣時間明天和快艇隊的交手，若他從這場準備回歸，他就會因停賽連續缺席和快艇、湖人隊及黃蜂隊的對決，本季第一戰將是下周主場面對尼克隊之戰；若明天還無法回歸，加上3場停賽，安比德復出場次就會繼續延後。

NBA 快艇 費城

上一則

美國總統大選 NBA延續傳統停賽1天

下一則

MLB／封王式落淚高喊「終生道奇」克蕭仍選擇跳脫合約

延伸閱讀

美國總統大選 NBA延續傳統停賽1天

美國總統大選 NBA延續傳統停賽1天
NBA傳奇球星喬丹被傳挺川普 發聲明澄清非事實

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川普 發聲明澄清非事實
NBA／神之進攻籃板 沙波尼斯0.7秒致勝球 國王氣走熱火

NBA／神之進攻籃板 沙波尼斯0.7秒致勝球 國王氣走熱火
NBA／史上第4貴球衣 喬丹1996-97賽季戰袍468萬售出

NBA／史上第4貴球衣 喬丹1996-97賽季戰袍468萬售出

熱門新聞

洋基王牌柯爾（右）第五戰五局沒有補位，讓道奇貝茲（左）上一壘，後續導致洋基單局5分被追平，最後也輸掉比賽。（歐新社）

MLB／轟「本季最爛洋基」 球探最不解第5戰「2次災難調度」

2024-11-01 01:45
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。 (美聯社)

MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

2024-10-30 23:58
洋基5局下守備出現漏洞，道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。 (美聯社)

MLB／前5局打成平手 8局上道奇7比6再領先

2024-10-30 23:25
8局下托瑞斯（圖）敲出3分砲。(美聯社)

MLB／洋基續命寫54年來奇蹟 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

2024-10-29 23:36
道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。(歐新社)

MLB／道奇終嘗完整球季奪冠滋味 洋基封王凍結在2009年

2024-10-31 00:56
道奇總教練羅伯茲(左)拿與大谷翔平(右)談約的事自嘲，「差點搞砸」。(路透)

MLB／封王遊行道奇教頭玩嗨 自爆差點搞砸簽約大谷翔平

2024-11-01 22:15

超人氣

更多 >
不斷更新／川普178 vs.賀錦麗99 川普拿俄州

不斷更新／川普178 vs.賀錦麗99 川普拿俄州
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
美國總統大選首個投票點開票 賀錦麗、川普3：3平手

美國總統大選首個投票點開票 賀錦麗、川普3：3平手