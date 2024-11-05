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NBA／活塞康寧漢飆大三元 湖人靠雙老苦撐近4戰吞3敗

記者劉肇育／即時報導
康寧漢飆大三元率領活塞擊退湖人。（路透）
康寧漢飆大三元率領活塞擊退湖人。（路透）

湖人隊客場之旅4日來到活塞隊主場，攻守兩端都遭遇對手嚴苛考驗，上半場活塞就在艾維（Jaden Ivey）的兇猛外線火力挹注下，一度領先達到20分，儘管下半場湖人由戴維斯帶動反撲，但在其他球員未能提供太多協助下，終場以103：115落敗，近4場比賽吞下3敗。

湖人上月底展開連續5場的客場之旅，作客太陽、騎士隊主場接連吞敗，儘管日前征戰多倫多總算順利止敗，但4日面對上賽季戰績在全聯盟墊底的活塞，在板凳戰力無法銜接下再次陷入苦戰。

活塞本賽季開季後一度苦吞4連敗，不過最近3場比賽分別擊敗76人與籃網隊，表現漸入佳境，首節就展現多點開花的攻勢，尤其康寧漢（Cade Cunningham）串連攻勢，以及艾維、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）外線攻勢下，第二節一度取得高達20分領先優勢。

反觀本賽季在替補戰力上一直無法有效銜接的湖人，仍是只能靠著雙老苦撐，上半場詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）分別進帳14分與18分，前場比賽有亮眼表現的雙衛羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）手感都不盡理想，八村壘更是尚未擺脫近幾場比賽的低潮，導致湖人只能在後苦苦追分。

先發五人表現已經不如活塞，湖人替補球員表現更是不及格，包括瑞迪許（Cam Reddish）、文森（Gabe Vincent）合計上場32分鐘卻一次出手都沒有，也未得分，替補球員合計僅拿下10分；反觀活塞霍蘭德（Ron Holland II）一人就拿下12分，史都華（Isaiah Stewart）也有8分、9籃板，活塞收下賽季第3勝，比起上賽季花了32場比賽才拿下第3勝，今年整整提早了24場。

活塞以康寧漢攻下17分、11籃板、11助攻「大三元」表現最佳，艾維則有26分，杜倫（Jalen Duren）11分、14籃板；湖人戴維斯拿下37分、9籃板，詹姆斯攻下20分、11助攻、8籃板，羅素與里夫斯合計出手31次僅命中11球、拿下28分。

湖人

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