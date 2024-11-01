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NBA／戴維斯38分加關鍵罰球 湖人退暴龍止敗奪客場首勝

記者劉肇育／即時報導
戴維斯。(美聯社)
戴維斯。(美聯社)

在客場之旅苦吞2連敗後，湖人隊今天繼續作客暴龍隊主場，儘管在上半場一度取得大幅領先，不過下半場暴龍展開猛烈反撲，但湖人在戴維斯（Anthony Davis）全場進帳38分、12籃板，其中包括在比賽最後30秒4罰俱中下，以131：125拿下賽季客場首勝。

湖人過去兩戰分別作客太陽隊與騎士隊主場，最終都以敗仗收場，不過今天來到暴龍主場，湖人在首節就由詹姆斯（LeBorn James）領軍火力全開，在首節湖人就猛轟43分，其中詹姆斯一人就包辦了14分，狀況火熱，反觀暴龍僅有19分進帳。

第二節湖人依舊維持高效率的進攻，其中戴維斯在上半場就以10投8中的表現拿下19分，加上里夫斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）也都有雙位數得分表現，幫助湖人在上半場打完已經拿下76分，將領先優勢擴大到25分。

不過易籃後暴龍也展開反撲，尤其是上半場表現不佳的巴瑞特（RJ Barrett）在該節一人就拿下12分，反觀多點開花的湖人在這節僅剩下戴維斯一人獨撐大局，暴龍一度追到僅剩個位數差距。

第四節巴瑞特則是攜手米契爾（Davion Mitchell）出擊，在比賽最後8分半鐘幫助暴龍追到6分差距，不過今天手感不佳的湖人八村壘卻在此時挺身而出，連續命中兩顆三分球。

儘管暴龍靠著巴瑞特與迪克（Gradey Dick）的三分球，在比賽最後1分鐘又追到6分差距，但戴維斯接下來與里夫斯連續6罰命中，澆熄了暴龍反撲氣焰，湖人也在比賽最後7秒將布朗尼（Bronny James）換到場上，與父親詹姆斯再度同台，並引起暴龍球迷熱烈歡呼，最終湖人也以6分差距取勝，終止2連敗。

湖人今天以戴維斯攻下38分、12籃板表現最佳，詹姆斯則有27分、10助攻，里夫斯20分、6助攻，羅素19分、6助攻，至於暴龍則以巴瑞特和迪克分別攻下33分、12助攻和31分、7籃板表現最佳，只可惜首節的慢熱狀態讓湖人早早取得大幅領先，成為輸球主因。

湖人 巴瑞特

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