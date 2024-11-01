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NBA／缺席熱身賽還在找節奏 唐西奇扛起「慢熱」輸球責任

記者劉肇育／即時報導
唐西奇10月31日攻下29分、5籃板、2助攻。（路透）
唐西奇10月31日攻下29分、5籃板、2助攻。（路透）

在今年休賽季補進湯普森（Klay Thompson）後組成「三巨頭」連線的獨行俠隊，開季後狀態卻起伏相當大，尤其是球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）雖然開季前5戰平均攻下26.8分，但命中率卻僅有3成6，在10月31日球隊不敵火箭隊後他也將責任一肩攔下，並認為今年缺席季前熱身賽，導致他開季狀況不如預期。

獨行俠上賽季在唐西奇與厄文（Kyrie Irving）領軍下殺進到西區冠軍賽，不過最終不敵灰狼隊無緣爭冠，而休賽季他們也持續進行補強，並透過交易案換取湯普森加盟，組成破壞力強大的鋒衛組合。

不過10月31日面對年輕的火箭，獨行俠卻在首節遭遇慢熱的狀況，單節僅攻下21分，還被對手拿下34分，儘管唐西奇在第四節領軍追分，但最終仍是以6分差距敗下陣來。

唐西奇10月31日攻下29分、5籃板、2助攻，表現雖然不差，不過第一節他同樣出現慢熱狀況，導致比分開賽後就被拉開，他也將輸球責任一肩扛起，「這都是我的問題，我開局打得太過掙扎了，這是非常糟糕的，我會承擔責任，因為我知道必須要做得更好。」

唐西奇坦言，今年缺席了季前熱身賽，讓他從開季至今仍在尋找比賽節奏，儘管10月31日到了第四節時確實有找回一些感覺，但為時已晚，而10月31日也是他繼2021年4月以來首次輸給同樣來自德州的球隊，這段期間對戰火箭處在8連勝，對戰馬刺隊更是來到11連勝。

厄文 德州 馬刺

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