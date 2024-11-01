NBA／公鹿低迷不敵灰熊吞4連敗 CBS：字母哥恐出走

安特托昆博10月31日繳出37分、11籃板。（美聯社）

NBA密爾瓦基公鹿10月31日作客曼斐斯迎戰灰熊，儘管「字母 哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳出37分、11籃板，但公鹿仍以99：122吞下4連敗；美媒認為，若球隊持續低迷，安特托昆博恐離隊。

安特托昆博在2023年與公鹿達成3年1.75億美元的提前續約，新合約將於2025-26年賽季開始生效，2027-28年賽季為球員選項。

包括10月31日對灰熊的比賽在內，安特托昆博過去4場比賽繳出平均31.75分、11籃板、5.5助攻的全能成績單，但球隊卻慘吞4連敗。

10月31日作客灰熊，首節就以24：40落後，半場結束更以48：70讓比賽提前進入垃圾時間。

美國媒體CBS Sports的分析師瑞特（Bill Reiter）在節目中分析提到，「人們越來越相信，如果公鹿的情況持續變糟，那麼安特托昆博很可能會要求被交易；甚至有東區總管已經跟我提過，字母哥最想去的球隊是熱火和籃網。」

公鹿情況低迷，二當家里拉德（ Damian Lillard）也難辭其咎，他10月31日全場12投僅1中，包括三分球6投0中；而他在最近4連敗當中，三分球命中率僅18%，外界也都看得出來，里拉德似乎和安特托昆博始終沒有產生化學效應。

公鹿10月31日不但輸了裡子也輸了面子，曼菲斯灰熊替補後衛小皮朋（Scotty Pippen Jr.）出賽27分鐘，拿下16分、3助攻，且幾乎全場緊盯里拉德不放。

賽後他受訪時揶揄說：「我10月31日絕對是帶著個人恩怨而來的，因為對面有個教練始終不相信我，所以我想證明自己可以做好防守。」2022-23球季，小皮朋曾效力於洛杉磯湖人 ，當時總教練漢姆（Darvin Ham）本季是公鹿的助教。